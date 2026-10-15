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Zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü, mahallelerde tahliye ve önlem alındı

Zonguldak'ta şiddetli yağışın ardından heyelan bir istinat duvarını çöktürdü; Asma, Meşrutiyet ve Karaelmas mahallelerinde evler tedbir amaçlı tahliye edildi, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:20

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü, mahallelerde tahliye ve önlem alındı

Zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü, mahallelerde tahliye ve önlem alındı

Zonguldak'ta etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan, kentin birden fazla noktasında hasara yol açtı. Asma Mahallesi'nde iki katlı evin yakınındaki arazide toprak kayması yaşandı ve bölgedeki bir istinat duvarı çöktü.

müdahale ve tahliyeler:

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından gündeme geldi. Bölgeye belediye ekiplerinin yanı sıra AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Heyelan riski nedeniyle T.A. ve N.A. isimli şahısların evleri tedbir amacıyla tahliye edildi; ekipler bölgedeki güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meşrutiyet Mahallesi'nde ise bir inşaat alanı, çökme riski taşımaması için boşaltıldı. Ekipler, olay yerlerine güvenlik şeridi çekerek hem yaya hem araç trafiğini kontrol altına aldı.

yollar ve risk altındaki alanlar:

Karaelmas Mahallesi, Alsancak Sokak üzerinde meydana gelen heyelan sonucu bir istinat duvarı çöktü. Ayrıca Zonguldak-Kilimli sahil yolunda yağışın ardından su birikintileri oluştu; sürücüler bölgeden geçerken tedbirli seyretmeye devam etti.

Yetkililer, benzer olaylara karşı vatandaşları uyararak risk altındaki alanlardan uzak durulmasını, olumsuz hava koşullarında görevlilerin yönlendirmelerine uyulmasını istiyor. Ekipler hasar tespit ve güvenlik önlemlerine öncelik veriyor.

ZONGULDAK&#039;TA ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN HEYELAN MEYDANA GELDİ.

ZONGULDAK'TA ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN HEYELAN MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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