Müttefik istihbarat operasyonunda Reyhanlı saldırısının firari ismi Mihraç Ural yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:

Güvenlik kaynaklarına göre MİT ile Suriye Genel İstihbarat Servisi (GİS) ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışma sonucunda, Reyhanlı saldırısında kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural 14 Ekim gecesi Suriye sınırını geçmeye çalışırken yakalandı.

İki ülke istihbarat servislerinin uzun süreli takibi ve paylaşılan sinyaller üzerine planlanan operasyonda, Ural’ın Suriye’de gizlenerek yaşadığı ve Esad rejiminin yıkılmasının ardından hareketlerinin izlendiği bildirildi. Yakalanma ihtimali üzerine yer değiştirmeye çalıştığı tespit edilen Ural, sınır geçişi sırasında durduruldu.

Reyhanlı saldırısı ve sorumluluklar:

Güvenlik kaynakları, THKP-C’den ayrılanların oluşturduğu Acilciler yapılanmasının önde gelen yöneticilerinden olduğu belirtilen Mihraç Ural ile ilgili olarak, 11 Mayıs 2013’te Reyhanlı’da 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların yanı sıra Suriye’nin Banyas ve Beyda bölgelerinde yaşanan katliamlarda da sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Reyhanlı’da iki ayrı noktada düzenlenen araç yüklü bombalı saldırıların failleri ve organizatörlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yıllarca sürdü; bu süreçte çok sayıda istihbarat ve adli takip yürütüldü.

Önceki yakalamalar ve soruşturmanın seyri:

Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan isimler arasında Yusuf Nazik, Muhammed Dib Koralı, Temir Dükancı ve Ömer el-Hatip bulunuyor. Yusuf Nazik, 12 Eylül 2018’de MİT tarafından Suriye’nin Lazkiye kentinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi; Nazik’in sorgusunda, Suriye istihbaratıyla bağlantı kurduğu, Türkiye’de hedef keşfi yaptığı, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye getirilmesini organize ettiği ve saldırıda kullanılmak üzere iki araç temin ettiğini söylediği kaydedildi.

Muhammed Dib Koralı 14 Ocak 2025’te Suriye’deki MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye’ye getirildi; güvenlik kaynakları Koralı’nın Lazkiye’den Hatay’a patlayıcı taşınmasında rol aldığını bildirdi. Aynı yıl yakalanan Temir Dükancı ise patlayıcıların deniz yoluyla geçirilmesine yardımcı olduğu ve saldırıda kullanılacak araçların temininde yer aldığı belirtilen isimler arasında yer aldı. Turuncu kategoride aranan Dükancı’nın Lübnan’a kaçma girişimi tespit edilerek sınır ötesi operasyonla yakalandığı aktarıldı.

Ömer el-Hatip ise 1 Ekim 2026’da deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmaya çalışırken MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi; el-Hatip hakkında kırmızı bülten olduğu ve saldırı failleri ile Suriye yönetimine bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağladığı bildirildi.

Reyhanlı saldırısının üzerinden 13 yılı aşkın süre geçerken, daha önce Türkiye’ye getirilen bu dört ismin ardından Mihraç Ural da Suriye’de yapılan ortak istihbarat çalışmasıyla yakalanmış oldu.

REYHANLI SALDIRISININ FİRARİ İSMİ MİHRAÇ URAL SINIRDA YAKALANDI