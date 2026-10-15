Dolar 49,4142 +0,08%
Euro 55,5159 +0,49%
Bist 12.020,58 -0,81%
Altın Gram 6.649,20 +1,88%
EUR/USD 1,1213 +0,50%
Brent Petrol 105,29 -0,73%
--°

Açlıkla israfın çelişkisi: gıdada sürdürülebilirlik ve teknolojinin gerekliliği

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Dünya Gıda Günü'nde FAO ve UNEP verilerine dikkat çekerek sürdürülebilir üretim, teknoloji ve israfla mücadeleyi vurguladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Açlıkla israfın çelişkisi: gıdada sürdürülebilirlik ve teknolojinin gerekliliği

GTB başkanı Mehmet Akıncı'dan Dünya Gıda Günü mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda küresel açlık ve gıda israfına dikkat çekti. Akıncı, FAO'nun bu yılki "Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle" temasının tarım ve gıda sistemlerinde yeniliğe çağrı olduğunu belirtti ve gıda güvenliğinde sürdürülebilir üretim, teknolojik dönüşüm ile kaynakların etkin kullanımının önemine vurgu yaptı.

Küresel açlık verileri ve anlamı:

Akıncı, FAO'nun 2026 Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu Raporu'ndan aktardığı rakamları hatırlatarak, 2025'te yaklaşık 645 milyon insanın açlıkla karşılaştığını ve bunun dünya nüfusunun %7,8'i anlamına geldiğini söyledi. Ayrıca raporda yaklaşık 2,1 milyar insanın yeterli gıdaya erişimde orta veya şiddetli sorun yaşadığı ve 2,69 milyar insanın sağlıklı beslenmenin maliyetini karşılayamadığının belirtildiğini aktardı.

Bu verilerin, üretimin tek başına yeterli olmadığını; üretilen gıdanın korunması, sağlıklı işlenmesi ve güvenilir şekilde tüketiciye ulaştırılmasının da kritik olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Gıda israfı ve çevresel etkileri:

Gıda israfının sadece ekonomik bir kayıp olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve çevresel sonuçları olduğunu vurgulayan Akıncı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre 2022'de yaklaşık 1,05 milyar ton gıda israf edildiğini hatırlattı. Tüketiciye sunulan gıdanın yaklaşık beşte birinin israf edildiğini ve bu israfın %60'ının hanelerde gerçekleştiğini belirtti.

Akıncı, israf edilen her ürünün arkasında çiftçinin emeği, toprağın bereketi, kullanılan su, enerji ve üretim maliyetleri bulunduğunu belirterek, gıda kayıplarını azaltacak modern depolama altyapıları, gelişmiş işleme teknolojileri, etkin lojistik ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

Stratejik çağrı ve ortak sorumluluk:

Gıda güvenliğinin ülkelerin ekonomik ve sosyal geleceği açısından stratejik bir konu olduğunu söyleyen Akıncı, üreticiden sanayiciye, kamu kurumlarından tüketicilere kadar herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. Daha verimli üretmenin, üretileni korumanın, israfı azaltmanın ve teknolojinin sunduğu imkânları kullanmanın zorunlu olduğunu ifade etti.

"Bugün koruyamadığımız gıdanın, yarın telafisi mümkün olmayabilir." sözünü hatırlatan Akıncı, gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirasın bereketini koruyan topraklar ve sürdürülebilir bir gıda sistemi olduğunu kaydetti.

Akıncı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün toplumsal farkındalığı güçlendirmesini ve daha güvenli, adil ve sürdürülebilir bir gıda geleceğine katkı sağlamasını temenni etti.

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET AKINCI, 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ...

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET AKINCI, 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, KÜRESEL AÇLIK VE GIDA İSRAFININ ULAŞTIĞI BOYUTLARA DİKKAT ÇEKEREK, GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM, TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM VE KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMININ HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINI VURGULADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Coğrafi avantajlarıyla Türkiye 1.800 uçaklık talebi öne çıkarıyor
images

Sanayicilere rehber: Denizli OSB’de devlet destekleri masaya yatırıldı
images

DTO başkanından çağrı: KOSGEB iş geliştirme desteğini değerlendirin
images

cep telefonu taksitlerinde yeni eşik: sıfırlarda 40 bin, yenilenmişlerde sınırsı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de hayatını kaybeden Üsküdar başkanvekilinin naaşı İstanbul'a gönderildi

Uyuşturucu ticaretine darbe: Yenişehir'de 1.256 sentetik ecza hapı ele geçirildi

İş yeri kurşunlandı: Sarıyer'de motosikletli iki şüpheli bir kişiyi yaraladı

kurtulmuş-la russa roma'da parlamentolar arası işbirliğini büyütme çağrısı yaptı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor