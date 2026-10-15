Bursa seferberlikte: 839 personel ve 285 araç 14-15 ekimde görevde

bursa'da yağış alarmı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 14-15 ekim tarihlerinde etkili olması beklenen yoğun yağışlara karşı kapsamlı bir müdahale planı açıkladı. Çalışmalar Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yürütülecek ve olası su baskını, altyapı arızası ile ulaşım aksaklıklarına karşı hızlı müdahale hedeflenecek. Belediye tarafından görevlendirilen ekip sayısı ve araç filosu, muhtemel kötü hava koşularına karşı hazırlığın büyüklüğünü gösteriyor.

görev dağılımı ve saha düzeni:

Plan kapsamında toplam 839 personel ile 285 araç ve iş makinesi sahada olacak. Müdahale çalışmalarına Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, BUSKİ Genel Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Saha Amirliği, Tarım A.Ş. ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile çağrı merkezleri ve Beyaz Masa ekipleri katılıyor.

Yol bakım ekipleri merkez ve ilçelerde 350 personel ve 118 araçla yollarda oluşabilecek bozulmalar ve ulaşım sorunlarına müdahale edecek. BUSKİ ise altyapı çalışmalarında 221 personel ve 102 araçla yağmur suyu tahliyesi, tıkanan rögarlar ve su baskını ihbarlarına öncelik verecek.

destek birimleri ve çağrı mekanizması:

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 90 personel ve 20 araç, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü 86 personel ve 20 araç ile yeşil alanlar ve kamusal mekanlardaki olumsuzluklara müdahale edecek. Ayrıca Tarım A.Ş. ve ilgili birimlerden sağlanan 20 personel ve 5 araç destek verecek, Destek Hizmetleri Saha Amirliği ise 19 personel ve 17 araçla lojistik destek sağlayacak.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı 18 personel ve 3 araçla acil müdahalelere hazır bulunurken, çağrı merkezleri ve Beyaz Masa birimlerinde görev yapan 35 personel gelen ihbar ve talepleri alıp ilgili birimlere yönlendirecek. Vatandaşlar Alo 185, Alo 153 ve Beyaz Masa hattı üzerinden bildirimde bulunabilecek.

Belediye yetkilileri, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yoğun yağış döneminde müdahale sürecinin hızlı ve etkin olmasının hedeflendiğini vurguladı. Kent genelindeki gelişmelerin AKOM tarafından takip edilerek ihtiyaç halinde ek tedbirlerin devreye alınacağı kaydedildi.

Vatandaşlara da uyarıda bulunan yetkililer, sel ve su baskını riski olan bölgelerden uzak durulması, yollarda biriken su birikintilerine özellikle dikkat edilmesi ve karşılaşılan olumsuzlukların zamanında bildirimesinin önemine işaret etti.

BURSA’DA 2 GÜN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN YOĞUN YAĞIŞLARA KARŞI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ. KENT GENELİNDE YAŞANABİLECEK SU BASKINI, ALTYAPI SORUNLARI VE ULAŞIMDA MEYDANA GELEBİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI KAPSAMLI MÜDAHALE PLANI HAZIRLANIRKEN, TOPLAM 839 PERSONEL İLE 285 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ GÖREVLENDİRİLDİ. ÇALIŞMALARIN AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM) KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE BEKLENEN YOĞUN YAĞIŞ ÖNCESİNDE HAZIRLIKLARINI ARTIRDI.