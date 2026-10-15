Ayazağa'da balıkçı dükkanı sağanakla su altında kaldı

Yoğun yağışın etkisiyle Megakent İstanbul'da bazı noktalar hayat durma noktasına geldi. Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir balıkçı dükkanı, gelen su nedeniyle diz seviyesine kadar sular altında kaldı.

Dükkan içinde biriken su sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Etkilenen işyeri ve hasar:

Diz seviyesine ulaşan su baskını dükkanda fiziksel zarara neden oldu ve işyerinin kullanımı olumsuz etkilendi.

Kentin genel durumu:

Sağanak yağış, İstanbul'da bazı bölgelerde yaşamı sekteye uğrattı.

AYAZAĞA'DA BİR BALIKÇIYI SU BASTI