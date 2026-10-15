Erken dünyaya gelen Bahar bebeğin 104 günlük hayata tutunuşu

Gebeliğin 24. haftasında, 720 gram ağırlıkla dünyaya gelen Bahar Uçar, doğumunun hemen ardından Samsun Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Yasin (33) ve Kader (28) çiftinin ikinci çocukları olan Bahar bebek, kritik bir süreçten geçerek ailesine kavuştu.

yoğun bakım süreci:

Bebek, tedavi sırasında zaman zaman 600 grama kadar düşse de ekiplerin yoğun takibiyle hayata tutundu. Yenidoğan ünitesinde doktor ve hemşirelerin özel bakımını alan Bahar bebek, toplam 104 gün hastanede kaldı. Taburcu edildiğinde kilosu 5 kilo 775 grame ulaşmıştı ve sağlık durumu iyi olarak değerlendirildi.

anne ve doktorun değerlendirmesi:

Anne Kader Uçar, kızını doğum sonrası kuvöze verildiğini ve başından beri Neonatoloji Uzmanı Dr. Ferhan İren ile hemşirelerin ilgisinin sürdüğünü belirtti. Annenin sabrı ve pozitif duruşunun süreçte etkili olduğunu vurgulayan Uçar, diğer ailelere de bebeklerine gülümseyerek ve pozitif yaklaşarak destek olmalarını tavsiye etti.

Dr. Ferhan İren, Bahar bebeğin 19 Nisanda, 24 haftalık olarak doğduğunu, yaklaşık yüz günü aşkın sürenin ardından herhangi bir ciddi kafa içi kanaması yaşamadan taburcu ettiklerini söyledi. İren, bebeğin zekâ ve nörogelişimi açısından gerekli hazırlıkların yapıldığını; annenin sürece verdiği desteğin iyileşmede önemli rol oynadığını ifade etti.

Samsun Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin Karadeniz Bölgesi’nde geniş kapsamlı hizmet verdiğini belirten Dr. İren, ünitede düzey 3 ve düzey 2 olmak üzere toplam 38 yoğun bakım yatağı bulunduğunu ve her türlü işlem ile tedavinin burada yapılabildiğini aktardı. Bahar bebeğin taburcu edilmesiyle aileye kavuşması, hem ekip hem de aile için duygusal bir zafer olarak değerlendirildi.

GEBELİĞİN 24. HAFTASINDA 720 GRAM AĞIRLIĞINDA DÜNYAYA GELEN BAHAR BEBEK, TEDAVİ SÜRECİNDE 600 GRAMA KADAR DÜŞMESİNE RAĞMEN HAYATA TUTUNMAYI BAŞARDI. SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE 104 GÜN TEDAVİ GÖREN BAHAR BEBEK, 5 KİLO 775 GRAMA ULAŞARAK AİLESİNE KAVUŞTU.