Dolar 49,4141 +0,08%
Euro 55,5532 +0,56%
Bist 12.082,55 -0,29%
Altın Gram 6.630,91 +1,60%
EUR/USD 1,1220 +0,56%
Brent Petrol 104,77 -1,22%
--°

Ayazağa'da sel sonrası kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Vali Davut Gül, Ayazağa'daki selde yaklaşık 2 bin 500 kişinin kurtarıldığını, 3 kişiden haber alınamadığını ve tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayazağa'da sel sonrası kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

İnceleme ve koordinasyon:

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa ve Kemerburgaz Caddesi'nde meydana gelen su baskınları ve hasarlar için bölgeyi gezdi. Gül'e İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AFAD İl Müdürü Haluk Özener eşlik etti. Yetkililerden sahadaki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali, koordinasyonun AFAD öncülüğünde sürdüğünü belirtti.

Çalışmalarda emniyet, jandarma, sahil güvenlik, büyükşehir belediyesi, İSKİ, ilçe belediyeler, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarının görevlilerinin aktif rol aldığı vurgulandı.

Kurtarma, kayıp ve risk yönetimi:

Vali Gül, taşınma ve güvenli alanlara yerleştirme çalışmalarının öncelikli olduğunu söyledi. Bölgede yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda yaklaşık 2 bin 500 kişinin kurtarıldığı, hâlen 3 kişiden haber alınamadığı belirtildi. Yetkililer vatandaşların güvenliğinin sağlanması için hasar görmüş alanlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Gül, yağışların 3 gün daha devam edeceğini ve bu nedenle hareket tarzının 'sıfır risk' prensibine göre olması gerektiğini ifade etti. Kurtarılanların barınma ve temel ihtiyaçlarının sağlanması için geçici düzenlemeler yapılmakta olduğu bildirildi.

Hasar tespiti ve vatandaş talepleri:

Vali, hasar tespit çalışmaları sayesinde zararların kısa sürede belirlenip giderileceğini kaydetti. Hedefin, tespit edilen zararları en geç pazartesiden itibaren vatandaşların hesaplarına yatırarak acil ihtiyaçları karşılamak olduğunu söyledi.

Vatandaşların talepleri üç başlık altında toplandı: ev ve iş yerlerinin sudan arındırılması, zararların tanzim edilmesi ve gelecekte benzer olayların önüne geçmek amacıyla uzun vadeli kentsel dönüşüm çözümleri. Gül, bu taleplerin hem kısa hem de uzun vadede ele alınacağını belirtti.

Yetkililerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü, ekiplerin hasar gören yapıların temizliği ve temel düzenlemeleri yaptığı aktarıldı. Vali Gül ile Emniyet Müdürü Yıldız'ın Kağıthane'de yağından etkilenen diğer bölgelerde de incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, YAĞIŞ NEDENİYLE HAYATIN OLUMSUZ ETKİLENDİĞİ AYAZAĞA&#039;DA İNCELEMELERDE...

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, YAĞIŞ NEDENİYLE HAYATIN OLUMSUZ ETKİLENDİĞİ AYAZAĞA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarıyer'de dere taştı, fabrika suyla doldu; işçiler 24 saatte kurtarıldı
images

Yağışta kayan kamyon şarampole devrildi, çuvallar yola savruldu
images

Sınır kapısında tırın gizli boşluklarından 162 bin 700 euro çıktı
images

Bursa'da otobüste çıkan tartışma sonrası kapı camı yumrukla kırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cica zirvesinde Fidan'dan ortak kararlılık çağrısı: Filistin'in hakları korunmalı

Sincan’ın 15 mahallesinde 202 bin metrekarelik yol yenilendi

Yerel yönetimlerden uluslararası işbirliğine: iklim geçişinde topyekûn seferberlik çağrısı

Kaymakam Demirtaş hasat mesaisinde üreticilerle buluştu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor