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Sınır kapısında tırın gizli boşluklarından 162 bin 700 euro çıktı

Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde 13 Ekim akşamı yapılan kontrolde, Türkiye plakalı tırın kabinindeki ve fabrikasyon boşluklardaki beyan edilmemiş 162.700 euro ele geçirildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sınır kapısında tırın gizli boşluklarından 162 bin 700 euro çıktı

Gümrükte yoğun kontrol sonrası büyük miktarda nakit bulundu

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapmak isteyen Türkiye plakalı bir tırda yapılan kontrolde toplam 162.700 euro beyan edilmeden yakalandı. Olay, 13 Ekim saat 20.30 sıralarında kontrol noktasına gelen araçta ortaya çıktı.

kontrol süreci:

Tırın sürücüsü, aracın Hollanda'dan yola çıktığını ve Bulgaristan üzerinden Gürcistan'a meyve taşıdığını belirtti. Risk analizi sonucu araç detaylı kontrole alındı ve şüpheli yoğunluk tespiti üzerine X-ray cihazı ile inceleme yapıldı. Görüntülerde sürücü kabininde anormal yoğunluklar saptandı ve fiziki arama gerçekleştirildi.

gizlenen paranın bulunması ve muhafazası:

Aramada, buzdolabı ve yatağın altındaki fabrika boşluklarına gizlenmiş, polietilen poşetlere sarılı euro banknotlar bulundu. Yapılan sayım ve incelemede toplam 162 bin 700 euro olduğu tespit edildi; paranın beyan edilmediği belirlendi.

Bulunan nakit para ve tıra ilişkin işlemler, Bulgar yetkililerce başlatıldı. Olay, Haskovo Bölge Savcılığı'na bağlı Svilengrad biriminin gözetiminde ön soruşturmaya konu edildi ve süreç hâlen devam ediyor.

SINIRDA 162 BİN 700 EURO ELE GEÇİRİLDİ

SINIRDA 162 BİN 700 EURO ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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