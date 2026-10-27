MSKÜ TYÇ logo kullanım hakkıyla ilk 30 üniversite arasında

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), yükseköğretim programlarının kalite ve uluslararası tanınırlık göstergesi olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logo kullanım hakkında Türkiye'de ilk 30 üniversite arasına girdi. Bu başarı, üniversitenin kalite güvence süreçleri ve stratejik planlama çalışmalarının somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Tören ve ödül teslimi:

Mesleki Yeterlilik Kurumunun 21. Olağan Genel Kurulu sonrasında düzenlenen "Yükseköğretimde Yeterlilik ve Tanınırlık, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logo Kullanım Hakkı Buluşması" töreni, 27 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Törende, en çok TYÇ logosu kullanım hakkına sahip programa sahip ilk 30 üniversiteye plaket takdim edildi. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ödülü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın elinden aldı.

TYÇ'nin üniversite ve mezunlara etkisi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan törende TYÇ logosunun kalitenin, şeffaflığın ve uluslararası tanınırlığın göstergesi olduğunu vurguladı. Toplam 162 üniversitedeki ilgili programların kazandığı bu logo kullanım hakkı; öğrencilerin edindiği bilgi ve becerilerin güvenilirliğini pekiştiriyor, mezunların küresel düzeyde tanınırlığını artırıyor ve eğitim ile iş yaşamı arasındaki bağı güçlendiriyor.

MSKÜ'de yürütülen kapsamlı stratejik planlama, kurumsal iç değerlendirme ve kalite izleme faaliyetleri, üniversitenin eğitimdeki yüksek standartlarının tescillenmesine katkı sağladı. TYÇ logosu sahibi program sayısındaki artışın, MSKÜ mezunlarının ulusal ve uluslararası iş gücü piyasalarındaki rekabet gücünü artırmaya devam etmesi bekleniyor.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ), YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KALİTE VE TANINIRLIĞIN ULUSLARARASI GÖSTERGESİ OLAN TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ) LOGO KULLANIM HAKKI ALANINDA TÜRKİYE’DE İLK 30 ÜNİVERSİTE ARASINA GİRDİ.