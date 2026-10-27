Alanya'da 5 mahallede 32 kilometrelik yol yatırımı tamamlanıyor

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürüttüğü yol ve asfalt çalışmalarında önemli bir aşamaya ulaştı. Belirlenen beş mahallede yapılan çalışmalar kapsamında toplam 32 kilometrelik asfalt serimi büyük ölçüde tamamlandı.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, kırsal mahallelerde ve yayla yollarında vatandaşların daha güvenli ulaşım sağlaması için öncelikle altyapı eksikliklerini giderdi. Bu düzenlemelerin ardından hızla asfaltlama işlemlerine geçildi ve toplam 267 bin metrekarelik alanda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Karapınar Mahallesi'nde 7 kilometrelik güzergah tamamlanırken, İmamlı, Uğrak ve Özvadi mahallelerini birbirine bağlayan 17 kilometrelik yol da asfaltlanarak kullanıma açıldı. Yapılan onarımlar ve yeni kaplamalar, özellikle kırsal alanlardaki günlük ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

büyükpınar'da son etap:

Büyükpınar Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda ise son etaba geçildi; burada 8 kilometrelik yolun asfalt serim işlemleri sürüyor. Alanya Belediyesi'nin bu yol yatırımı, bölge sakinlerinin ulaşım konforunu artırmakla kalmayıp, yaylalara ve tarımsal üretim yapılan alanlara gidiş gelişleri de daha güvenli ve hızlı hale getiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesaisiyle yürütülen projede, tamamlanan kesimler vatandaşların kullanımına sunulurken, Büyükpınar'daki son etap tamamlandığında 5 mahalledeki yatırım tamamen bitmiş olacak.

ALANYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENTİN DÖRT BİR YANINDA ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE YAYLALARA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ YOL VE ASFALT ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 5 MAHALLEDE TOPLAM 32 KİLOMETRELİK ASFALT SERİMİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLADI.