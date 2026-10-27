KBÜ'de idari personele masa başı odaklı sağlıklı beslenme eğitimi

Eğitimin düzeni ve içeriği:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından KBÜ Akademi kapsamında düzenlenen "Sağlıklı Beslenme Eğitimi", idari personele yönelik olarak 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Eğitimde Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emel Aktaş sunum yaptı ve program boyunca hem teorik hem de pratik başlıklara yer verildi.

Mide, sindirim ve metabolizma odaklı anlatım:

Aktaş, besinlerin sindirim sürecinden başlayarak enerjiye dönüşüm aşamalarını ve metabolizmanın temel işleyişini katılımcılara aktardı. Sunumda, makro ve mikro besin ögelerinin vücudun yenilenmesi, dokuların onarılması ve genel sağlığın korunmasındaki rolleri vurgulandı. Ayrıca günlük yaşamda uygulanabilecek sağlıklı beslenme ilkeleri ile doğru bilinen bazı yanlışlar net biçimde ele alındı.

Masa başı çalışanlara yönelik pratik öneriler:

Özellikle masa başında çalışan personelin beslenme düzenine ilişkin pratik öneriler sunuldu. Aktaş, ofis ortamında enerji dengesi, öğün planlaması, atıştırmalık seçimi ve su tüketiminin önemi gibi uygulanabilir tavsiyeler paylaştı. Katılımcılara ergonomi ile beslenme ilişkisi ve küçük alışkanlık değişikliklerinin uzun vadeli faydaları da anlatıldı.

Eğitim sırasında katılımcıların soruları alındı ve uzman tarafından yanıtlandı; program soru-cevap bölümünün ardından sonlandırıldı. Etkinlik, idari personelin günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacak bilgiler sunması açısından değerlendirildi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ), İDARİ PERSONELE YÖNELİK "SAĞLIKLI BESLENME EĞİTİMİ" DÜZENLENDİ.