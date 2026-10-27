Yağışta kontrolden çıktı: Çanakkale'de hafif ticari araç takla attı, sürücü hastanede

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yağışlı hava etkisiyle bir hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza, Çanakkale-İzmir karayolunun Ahmetçe sapağı mevkiinde, Ahmetçe Çaltepe yolu üzerine meydana geldi.

Kazanın ayrıntıları:

Sürücü Sezai Can Ö. idaresindeki 06 FSS 918 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Olayda sürücü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma sürüyor:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA SEBEBİYLE TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI.