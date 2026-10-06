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Aydın köyünde Portekiz'de boğulan Melek Öztürk için son veda

Ege Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Melek Öztürk, Portekiz'de Cvado Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti; Köşk Cumadere'de toprağa verildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aydın köyünde Portekiz'de boğulan Melek Öztürk için son veda

Portekiz'de yaşamını yitiren öğrenci memleketinde toprağa verildi

Ege Üniversitesi öğrencisi Melek Öztürk (23), eğitim programı kapsamında gittiği Portekiz'de Cvado Nehri'nde boğularak yaşamını yitirdi. Resmi işlemler tamamlandıktan sonra cenazesi Türkiye'ye getirildi ve Köşk ilçesi Cumadere Mahallesi'nde ailesi ve yakınlarının katıldığı törenle defnedildi.

Olayın seyri ve getirme işlemleri:

Edinilen bilgilere göre, Melek Öztürk eğitim programı çerçevesinde 4 hafta önce bir aylığına Portekiz'e gitmişti. Arkadaşlarıyla Barcelinhos bölgesindeki Cvado Nehri'ne giren genç öğrenci, suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti. Portekiz'deki resmi işlemlerin ardından cenaze Türkiye'ye getirildi ve tören için Cumadere Mahallesi'ne ulaştırıldı.

Cenaze töreni ve katılım:

Cenaze Cumadere Köyü Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törene baba Erkan Öztürk, anne Sevgi Öztürk ile aile fertleri, yakınları, köylüler, Ege Üniversitesi öğrencileri, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bazı siyasiler ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında baba Erkan Öztürk'ün ayakta durmakta güçlük çektiği; ailenin ve yakınlarının teselli ettiği belirtildi.

Cumadere Muhtarı Serkan Baş, Melek Öztürk'ün programının bitmesine yaklaşık 1 hafta kala bu kazanın yaşandığını ifade ederek, aile ve köyde büyük bir üzüntü olduğunu söyledi. Muhtar Baş, genç öğrencinin eğitim amaçlı bulunduğunu hatırlattı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Melek Öztürk'ün defni sırasında, arkadaşları ve sevenleri son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı. Tören boyunca toplumun farklı kesimlerinden insanların katılımı dikkat çekti ve ailenin yakın çevresi taziyeleri kabul etti.

Olayla ilgili olarak Portekiz'de yürütülen işlemlerin ardından cenazenin Türkiye'ye getirilmesi ve köyde düzenlenen tören, bölge halkında derin bir yasa neden oldu. Melek Öztürk'ün eğitim için yurt dışına giden gençler arasında olduğu; ailesinin ve köy halkının acısının büyük olduğu bildirildi.

CUMADERE KÖYÜ CAMİİ&#039;NDE ÖĞLEN NAMAZINI MÜTEAKİP KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN MELEK ÖZTÜRK...

CUMADERE KÖYÜ CAMİİ'NDE ÖĞLEN NAMAZINI MÜTEAKİP KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN MELEK ÖZTÜRK, KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ. CENAZE NAMAZINA KÖYLÜLERİN YANI SIRA EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, KÖŞK BELEDİYE BAŞKANI NURİ GÜLER, SİYASİLER VE ÇEVRE KÖYLERDEN ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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