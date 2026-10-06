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Düzce'den ahşap dönüşüme pilot adım

Belediye, CLT başta olmak üzere modern ahşap yapıların yaygınlaşması için hazırlanan teknik rehberde pilot kent rolü üstlenerek deneyimlerini aktarıyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'den ahşap dönüşüme pilot adım

Düzce pilot iller arasında yer aldı

Düzce, Türkiye’de ahşap yapıların yaygınlaştırılmasına yönelik hazırlanacak Belediyeler İçin Ahşap Bina Projeleri Teknik İnceleme ve Uygulama Rehberi çalışmasında pilot illerden biri olarak belirlendi. Çalışma; Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Küresel Çevre Fonu (GEF), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ürün ve Hizmetleri Belgelendirme Derneği (SOYDER) iş birliğinde yürütülüyor.

Oluşturulan heyet, Düzce Belediyesi’nin bilgi birikiminden yararlanmak üzere kente geldi; yapılan toplantılarda belediyenin uygulama tecrübeleri paylaşıldı. Toplantılara İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın da katıldı.

Düzce belediyesinin katkıları:

Düzce Belediyesi, kentte uzun yıllara dayanan ahşap ve orman ürünleri tecrübesini rehber çalışmalarına aktarıyor. 2023 yılında düzenlenen Tasarımdan Ticarete Ahşap Zirvesi ve sonrasında geliştirilen Düzce Mobilya Kent Projesi kapsamında edinilen bilgi ve uygulama deneyimleri, rehberin teknik içeriğine temel oluşturuyor.

Belediye, hem uygulama örnekleri hem de yerel üretim ve tedarik zinciri bilgileriyle çalışma ekibine gerçekçi veri ve değerlendirmeler sunuyor; bu sayede rehber, sahadaki uygulamalara daha yakın hazırlanabiliyor.

Projenin hedefleri ve kapsamı:

Türkiye’de Düşük Maliyetli Enerji Verimli Ahşap Binaların Teşvik Edilmesi Projesi kapsamında, özellikle çapraz lamine ahşap teknolojisi (CLT) gibi modern ahşap yapı yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Proje, mevzuat ve uygulama engellerinin azaltılması, kamu ile özel sektörün teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve pilot uygulamalarla ahşap yapıların teknik, ekonomik ve çevresel uygulanabilirliğinin ortaya konulmasını hedefliyor.

Çalışma, bir büyükşehir, bir il ve bir ilçe belediyesiyle yürütülecek pilot uygulamalar ile belediye uzmanları ile ahşap yapı uzmanlarını bir araya getiriyor. Hazırlanacak rehberde, yerel koşullara uyarlanabilecek proje kontrol formları ve genel teknik inceleme usulleri yer alacak; böylece diğer belediyeler de rehberden doğrudan faydalanabilecek.

Düzce Belediyesi’nin sürece katkısı, kentin ahşap sektöründeki potansiyelinin ülke çapında değerlendirilmesine de zemin hazırlıyor. Rehberin tamamlanmasıyla birlikte, ahşap yapıların yerel yönetimler nezdinde daha erişilebilir ve uygulanabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

DÜZCE, TÜRKİYE’DE AHŞAP YAPILARIN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK HAZIRLANACAK TEKNİK İNCELEME VE...

DÜZCE, TÜRKİYE’DE AHŞAP YAPILARIN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK HAZIRLANACAK TEKNİK İNCELEME VE UYGULAMA REHBERİ İÇİN PİLOT İLLERDEN BİRİ OLDU. DÜZCE BELEDİYESİ, BU KONUDAKİ BİLGİ BİRİKİMİ VE TECRÜBELERİYLE REHBERİN HAZIRLANMASINA KATKI SAĞLAYARAK, AHŞAP YAPILARIN GELECEĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA ÖNCÜLÜK EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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