Demirci'de tarihi bina Aile Destek Merkezi oldu: kadınlar meslek öğrenip üretecek

Manisa'nın Demirci ilçesinde uzun yıllar PTT hizmet binası olarak kullanılan tarihi yapı restore edilerek Aile Destek Merkezi (ADEM) olarak hizmete açıldı. Merkez, kadınlara mesleki beceri kazandırmayı ve annelere çocuk bakım desteği sunmayı hedefliyor.

tarihi binanın dönüşümü ve açılış:

Hacıhasan Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ait olan bina, yapılan restorasyonla Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü. Açılış törenine Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kudret Gültaş ile ilçe protokolü katıldı.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, merkezin Manisa için önemine vurgu yaparak Manisa'da açılan dördüncü Aile Destek Merkezi olduğuna dikkat çekti. Bayram, devletin aile politikalarına değinerek 2025 yılının 'aile yılı' ve 2026-2035 yıllarının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edildiğini belirtti. Kaymakam ayrıca merkezin kadınlara eğitim sağlamasının yanı sıra annelerin çocuklarına da kreş hizmeti vereceğini ifade etti.

kadınlara yönelik kurslar ve kreş alanı:

Merkezde kadınlara mesleki beceri kazandıracak kurslar düzenlenecek. Program kapsamında minyatür halı dokuma gibi geleneksel el sanatlarının yanı sıra güncel teknikleri kapsayan Tufting ve Punc gibi atölye çalışmaları yer alacak. Kurslar, kadınların hem meslek edinmesini hem de üretime katkı sunmasını amaçlıyor.

Annelerin eğitim gördüğü saatlerde çocukların güvenle vakit geçirebileceği, oyun ve temel bakım ihtiyaçlarının karşılanacağı mini bir kreş alanı da merkezde hizmet verecek. Bu düzenleme, kursiyer annelerin eğitim sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, benzer ölçekli ilçeler arasında merkezimin ilk kez Demirci'ye kazandırılmasının ilçeye artı değer kattığını belirtti. Başkan Kara, Aile Destek Merkezi aracılığıyla kadınların el sanatlarından farklı üretimlere kadar çeşitli alanlarda çalışacaklarını ve bunun ilçe ekonomisine olumlu yansıyacağını vurguladı.

Açılışın ardından protokol üyeleri, merkezdeki atölye ve kreş alanlarını gezerek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Merkezi hizmete açan yetkililer, projenin Demirci ve Manisa için sosyal ve ekonomik kazanımlar üreteceğini ifade etti.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE RESTORE EDİLEN TARİHİ BİNA AİLE DESTEK MERKEZİ (ADEM) OLARAK HİZMETE AÇILDI.