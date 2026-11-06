Malatya'ya yeni yaşam alanları: gençlik, kültür ve gelenek bir arada

TBMM Başkanı Kurtulmuş Malatya'da üç tesisin açılışını gerçekleştirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı açılışı ve bir dizi temas için gittiği Malatya'da, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Başharık Gençlik Merkezi, Bi Mekân Müze Kafe ve Bi Mekân Kerpiç Evler'in açılışına katıldı. Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmaları takdir ederek kentin hızlı ve nitelikli bir toparlanma süreci geçirdiğini ifade etti.

Açılışta yerel yöneticiler ve siyasi temsilciler hazır bulundu:

Açılış törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Seddar Yavuz, Kurtulmuş'a Malatya'ya gösterdiği ilgi ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Başharık Gençlik Merkezi gençlere çok yönlü imkan sunacak:

Başharık Gençlik Merkezi, 6 bin metrekarelik alana kuruldu ve bunun 4 bin metrekarelik bölümünü yeşil alan oluşturuyor. Merkez; kapalı spor alanları, yüzme havuzu, açık basketbol ve voleybol sahaları, fitness salonu, kütüphane, atölyeler ile gençlik merkezi alanlarını bir arada sunuyor. Açılır kapanır terasıyla 'kitap kafe' konseptine de yer veren tesis, gençlerin spor, eğitim ve sosyal etkinlikleri aynı mekanda gerçekleştirebileceği bir yaşam alanı olarak planlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın yeniden yapılanma sürecinde önemli mesafe kaydettiğini vurgulayarak 'Sadece deprem yaralarını sarmadık, el birliğiyle geleceğin Malatya'sını inşa ettik' ifadelerini kullandı. Er, kent genelinde 43 farklı ölçekte spor tesisinin yükseldiğini, bunlardan 6'sının yarı olimpik yüzme havuzları ve büyük kapalı spor salonlarını içeren kompleksler olduğunu ve 15 gençlik merkezinin inşa edildiğini belirtti.

Er ayrıca Malatya'da yaklaşık 4 milyar liralık gençlik, spor ve kültür yatırımının sürdüğünü, şehrin altyapısına yönelik olarak ise 35 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bi Mekân projeleri kültür ve geleneksel mimariyi buluşturuyor:

Bi Mekân Müze Kafe, toplam 3 bin 150 metrekarelik alanda tasarlandı; iç mekânda 120, bahçe bölümünde 96 kişilik kapasiteye sahip olan tesis, müze ve kitap kafe konseptini bir araya getiriyor. Bi Mekân Kerpiç Evler ise 8 bin metrekarelik alanda geleneksel kerpiç mimarisini sosyal yaşamla buluşturarak kafe, restoran, avlu ve teras alanlarıyla kent kültürüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Sami Er, kent müzeleri ve çevresinde kitap kafe uygulamalarıyla müze ve sosyal mekanları bir arada sunacaklarını, böylece kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malatya'da gün boyu katıldığı programların ardından açılan tesislerin kente hayırlı olmasını diledi ve şehrin deprem izlerini büyük ölçüde geride bıraktığını belirtti. Kurtulmuş, yürütülen çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlıkların, valiliğin, belediyelerin, milletvekillerinin ve vatandaşların katkılarıyla örnek bir performans sergilediğini vurguladı.

Kurtulmuş ayrıca Türkiye'nin gücünün şehirlerin gücüyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, Malatya'ya yapılan yatırımların yalnızca kent halkına değil, 86 milyon vatandaşa hizmet anlamı taşıdığını ifade etti. Açılışı yapılan gençlik merkezi, kültür merkezleri ve kitap kafelerin özellikle gençlere önemli imkanlar sunacağını söyledi.

Açılış töreninin ardından Başharık Spor Merkezi, Bi Mekân Müze Kafe ve Bi Mekân Kerpiç Evler resmi olarak hizmete açıldı; yerel yöneticiler ve katılımcılar tesislerin Malatya'ya ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

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