Aydın şehir hastanesinde diyabet okulu mezunları sertifikalarını aldı

Aydın Şehir Hastanesi'nde eğitim tamamlandı

Aydın Şehir Hastanesi Diyabet Okulu'nda düzenlenen eğitim programını tamamlayan 18 hasta için sertifika töreni gerçekleştirildi. Program, diyabetli bireylerin hastalıklarını daha bilinçli yönetmelerini sağlamayı amaçladı.

Eğitim içeriği:

Katılımcılara diyabetle yaşam, hastalığın yönetimi, günlük kan şekeri kontrolü, sağlıklı ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivitenin önemi konularında uygulamalı ve teorik bilgiler verildi. Eğitimler, Endokrinoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Oğuz ve sağlık ekibi tarafından yürütüldü.

Eğitim kadrosunda Diyabet Eğitim Hemşireleri Aysel Kaplan, Ayşe Gül Öztemel, Sümeyya Ayyıldız ve Sevtap Birsu Kızıltaş, Diyetisyen Özlem Tekin ile Fizyoterapist Banu Göktaş yer aldı.

Hedef ve sonuçlar:

Programın hedefi, hastaların tedavi süreçlerine aktif katılımlarını desteklemek, bilgi düzeylerini artırmak ve günlük yaşamlarında sürdürülebilir sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarına katkı sunmaktır. Tören sırasında katılımcılara sertifikaları takdim edildi ve eğitimlerin bu amaçlara hizmet ettiği vurgulandı.

Diyabet Okulu uygulamaları, hasta eğitiminin güçlendirilmesiyle kendi kendini izleme ve yönetme becerilerinin artırılmasına odaklanıyor.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ DİYABET OKULU’NDA EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 18 HASTAYA SERTİFİKALARI VERİLİRKEN, PROGRAMDA DİYABET YÖNETİMİ, SAĞLIKLI BESLENME VE KAN ŞEKERİ KONTROLÜ GİBİ KONULAR ELE ALINDI.