Efeler'de şüpheli müdahale: üç çocuk koruma altına alınırken bir kadın gözaltına alındı

Olayın ortaya çıkışı:

İnternet ortamında 27 Ekim 2026 tarihinde yayılan haberlere göre, Aydın'ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bir kadının engelli olduğu öne sürülen çocuğunu darp ettiği iddia edildi. İhbar ve haberlerin ardından kamuoyunda oluşan endişe, emniyet birimlerinin olaya müdahalesini hızlandırdı.

Emniyetin müdahalesi ve çocukların akıbeti:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri adrese yöneldi. Yapılan tespit sonucunda evde bir kadın ile üç çocuğun bulunduğu belirlendi. Olayla bağlantısı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu F.E.H. isimli kadın gözaltına alınırken, evde bulunan üç çocuk Çocuk Destek Merkezi'ne teslim edildi.

Soruşturmanın seyri:

Yetkililer, yapılan işlemlerin ardından olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Emniyet ekipleri, ihbarın doğruluğunun araştırılması ve çocukların korunmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar ilerleyen süreçte paylaşılacak.

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