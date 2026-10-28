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Meme kaybı ile başa çıkma: onkoplasti ve rekonstrüksiyonun sunduğu yollar

Meme kanseri sonrası onkoplasti ve rekonstrüksiyon, cerrahi seçenekleri ve zamanlamasıyla beden bütünlüğünü, simetriyi ve yaşam kalitesini destekleyebilir.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Meme kaybı ile başa çıkma: onkoplasti ve rekonstrüksiyonun sunduğu yollar

Meme rekonstrüksiyonu ve onkoplasti

Meme kanseri nedeniyle memenin bir bölümünün ya da tamamının alınması, birçok kadının beden algısını ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Medicana Sağlık Grubu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zeynep Yasavur Hürkal bu durumda onkoplasti ve rekonstrüksiyonun farklı rolleri olduğunu ve her hastaya özgü bir planlama yapıldığını vurguluyor. Temel hedefin onkolojik güvenlik olduğunu belirten Hürkal, ameliyat planlamasının genel cerrahi ile plastik-rekonstrüktif ekibin ortak çalışmasıyla şekillendiğini ifade ediyor.

Onkoplasti ve rekonstrüksiyonun farkı:

Onkoplastik cerrahi, kanserli dokunun çıkarılması sırasında mevcut meme dokusunun yeniden şekillendirilmesini amaçlar. Bu yaklaşım, memenin bir kısmının çıkarıldığı vakalarda hem kanserin güvenli biçimde temizlenmesine hem de estetik beklentilerin korunmasına yardımcı olabilir. Öte yandan rekonstrüksiyon, memenin tamamının veya bir bölümünün kaybedildiği durumlarda yeni bir meme formu yaratmayı hedefler. Her iki yaklaşımda da öncelik kanser tedavisinin etkinliği ve hastanın güvenliğidir.

Hangi yöntemler kullanılıyor:

Rekonstrüksiyon yöntemleri iki ana grupta toplanabilir: silikon implantlar ve hastanın kendi dokusunun kullanıldığı flep teknikleri. İmplantla yapılan rekonstrüksiyonlarda silikon protezler meme hacmini oluştururken, flep cerrahisinde karın, sırt ya da uygun başka bölgelerden alınan deri ve yağ dokusu yeni meme yaratımında kullanılır. Mikrocerrahi teknikleriyle dokunun damar bağlantılarının yeniden sağlanması flep yöntemlerinin uygulanmasını mümkün kılar. Ayrıca, yağ enjeksiyonu belirli durumlarda kontur düzensizliklerini düzeltmek veya diğer yöntemleri desteklemek amacıyla tercih edilebilmektedir. Hürkal, yöntem seçiminin hastanın anatomik özellikleri, genel sağlık durumu, önceki tedavileri ve beklentileri doğrultusunda yapıldığını vurguluyor.

Zamanlama ve multidisipliner karar süreci:

Bazı hastalarda kanserli doku çıkarılırken aynı anda rekonstrüksiyon da yapılabilir; ancak radyoterapi gibi ek tedaviler alması planlanan hastalarda rekonstrüksiyonun ertelenmesi uygun olabilir. Bu karar, genel cerrahi ve plastik cerrahi ekiplerinin ortak değerlendirmesiyle verilmelidir. Hürkal, tedavi planına göre anında veya gecikmeli rekonstrüksiyon seçeneklerinin hasta için en uygun sonuca ulaşacak biçimde belirlendiğini aktarıyor.

Hastanın rolü ve beklentilerin yönetimi:

Meme rekonstrüksiyonunun yaşam kalitesine olumlu katkıları olabileceğini söyleyen Hürkal, ancak bunun her hasta için zorunlu bir seçenek olmadığını hatırlatıyor. Hastaların hangi seçeneklerin mevcut olduğunu, bunların avantaj ve sınırlılıklarını bilerek kendi kararlarını verebilmelerinin önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, elde edilecek sonuçların kişiden kişiye değişebileceği, bazen birden fazla cerrahi aşama gerekebileceği ve psikolojik iyilik halinin yalnızca cerrahi sonuçla sınırlı olmadığı vurgulanıyor. Onkolojik güvenlik, yaşam kalitesi ve hastanın beklentilerinin dengelenmesi cerrahi planlamanın merkezinde yer almalıdır.

Sonuç olarak onkoplasti ve meme rekonstrüksiyonu, meme kanseri tedavi sürecinde beden bütünlüğünü korumaya yönelik güçlü seçenekler sunar; karar ve yöntem seçimi ise hastaya özel, multidisipliner bir yaklaşımla belirlenmelidir.

OP. DR. ZEYNEP YASAVUR HÜRKAL AÇIKLAMA YAPTI

OP. DR. ZEYNEP YASAVUR HÜRKAL AÇIKLAMA YAPTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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