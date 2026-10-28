Sivrice'de evin önünde nadir bulunan sarı benekli semender görüldü

görüntülenen tür ve yer:

Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyünde yaşayan Erhan İnan, evinin önünde nadir görülen sarı benekli semender fark etti. Ardından cep telefonunu çıkaran İnan, semenderi görüntüledi.

gözlemin ayrıntıları:

Kaydedilen görüntülerde hayvanın belirgin sarı benekleri ve sakin hareketleri dikkat çekti; semender kısa süreli gözlemin ardından bulunduğu alandan uzaklaştı.

uzmanların değerlendirmesi:

Uzmanlar, benzer durumlarda hayvanların doğaya salınmasının biyolojik denge açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Ayrıca sarı semenderlerin ekosistem için önemli canlılar arasında yer aldığı hatırlatıldı.

ELAZIĞ’DA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA BULUNAN BENEKLİ SEMENDER GÖRÜNTÜLENDİ.