Paylaştığı hız videosu nedeniyle 25 bin lira idari ceza

Olayın ayrıntıları:

İzmir'de sosyal medya hesabından paylaşılan 187 kilometre hız kayıtları üzerine inceleme başlatıldı. Görüntüler, Instagram platformunda yayıldı ve yetkili birimler tarafından değerlendirildi.

Soruşturma ve yakalanma:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, hesabın sahibi S.K. (27) tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı.

İddialar ve idari işlem:

S.K.'nin söz konusu görüntüleri başka bir sosyal medya platformundan alıp kendi hesabında paylaştığını beyan ettiği kaydedildi. Yapılan değerlendirmede paylaşımların trafik kural ihlaline özendirdiği tespit edildi ve şahsa 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

İZMİR'DE SOSYAL MEDYA HESABINDAN, OTOMOBİLLE 187 KİLOMETRE HIZ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞAN SÜRÜCÜYE, 25 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.