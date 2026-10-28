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Batı Nil virüsü Avrupa'da artıyor, Türkiye için önlemler hayati önem taşıyor

Yunanistan ve İtalya'daki Batı Nil dalgası Türkiye için uyarı niteliğinde; Prof. Dr. Tevfik Özlü sivrisinek ve birikmiş sulara karşı önlem çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Batı Nil virüsü Avrupa'da artıyor, Türkiye için önlemler hayati önem taşıyor

Avrupa'da artış ve Yunanistan'daki tablo

Son dönemde İtalya ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'da yeniden gündeme gelen Batı Nil virüsü, özellikle Yunanistan'da bildirilen vakalar ve can kayıplarıyla dikkat çekti. Medical Park Karadeniz Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, bölgede doğrulanmış vaka artışı olduğunu ve bunun Türkiye için de uyarı niteliği taşıdığını vurguladı.

Özlü'nün aktardığına göre, Yunanistan'da yaklaşık 450-500 doğrulanmış vaka ve 50 civarında ölüm bildirildi; vakaların 280-300 kadarında ağır seyrin görüldüğü ifade ediliyor. Türkiye'de 2024 yılında salgın yaşandığı hatırlatılarak riskin sürdüğü belirtildi.

Bulaşma, semptom ve ağır vakalar

Batı Nil virüsü, insanlara genellikle sivrisinek ısırmasıyla bulaşıyor. Prof. Dr. Özlü'nün açıklamasına göre enfeksiyonların çoğu belirtiler olmadan geçebilir; ancak yüzde 20 civarında hastalık gelişiyor. Hastalığın daha hafif formları ateş, kas ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi semptomlarla seyrediyor ve çoğunda teşhis konmuyor.

Özellikle nörolojik belirtiler ortaya çıktığında vakalar teşhis ediliyor; bu ağır vakaların bir kısmı ölümle sonuçlanabiliyor. Türkiye'de yaygın olan Culex tipi sivrisineklerin varlığı, virüsün yerel düzeyde görülme riskini artırıyor.

Korunma ve tedavi önerileri

Prof. Dr. Özlü, Batı Nil virüsüne karşı spesifik bir ilaç ve aşı bulunmadığını; tedavinin destekleyici uygulamalarla yürütüldüğünü belirtti. Bu nedenle korunma önlemleri ön plana çıkıyor: sivrisineklerin yoğun olduğu alanlardan kaçınmak, birikmiş suları kurutmak, dışarıda gerekiyorsa uzun kollu giysiler giymek ve sinek kovucu kullanmak öneriliyor.

Özlü, su birikintilerinin sadece göl veya akarsu gibi büyük alanlarda değil, evde çiçek altlıklarındaki biriken sular gibi küçük alanlarda da üreme kaynağı olabileceğini hatırlatarak halkı dikkatli olmaya çağırdı. Türkiye'de şu an yeni bildirilmiş bir vaka bilgisi olmadığını belirtti ancak riskin var olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Avrupa'daki vaka artışı Türkiye açısından uyarıcı nitelikte; kişisel korunma ve sivrisineklerle mücadele, olası bulaşı azaltmada en etkili yöntem olarak öne çıkıyor.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ AÇIKLAMA YAPTI

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ AÇIKLAMA YAPTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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