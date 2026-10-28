Bursa Uludağ Üniversitesi ile Pakistan IMSciences arasında akademik köprü kuruluyor

Uluslararası akademik iş birliğinin başlangıcı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Pakistan Institute of Management Sciences (IMSciences) arasında eğitim, bilim, teknoloji ve kültür alanlarında iş birliği protokolü imzalandı. Tören, üniversitenin Rektörlük Binası'nda gerçekleştirildi; imza törenine Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile Prof. Dr. Usman Ghani katıldı. İş birliğinin iki kurum arasında eşitlik, ortaklık ve karşılıklı fayda ilkelerine dayanarak yürütülmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Cafer Çiftçi törendeki konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: 'Bilim dünyasının bu değerli temsilcilerini, tarih ve kültür şehrimiz Bursa’da ve kampüsümüzde ağırlamak bizim için büyük bir onur. Türkiye ve Pakistan, iki devlet, tek yürek anlayışıyla birbirine bağlı iki kardeş millettir. Sadece karşılıklı çıkarlardan değil, köklü tarihi ve kültürel bağlardan da güç alarak ilerliyoruz. Geçmişten miras aldığımız bu sarsılmaz dostluk mirasını, bugün eğitim ve bilim alanında attığımız stratejik adımlarla geleceğe taşımak en önemli görevlerimizden biridir.'

ortak araştırma ve eğitim hedefleri:

Prof. Dr. Cafer Çiftçi, BUÜ olarak uluslararası akademik iş birliğine verdiği önemi vurgulayarak, 'Bilginin sınır tanımadığı bu çağda, farklı coğrafyaların dinamiklerini bir araya getirmek, öğrencilerimizin ufkunu genişletiyor ve bilimsel araştırmalarımızın küresel etkisini artırıyor' ifadelerini kullandı. Protokol kapsamında özellikle yönetim bilimleri ve yenilikçi teknolojiler alanlarında ortak araştırma ve projelerin yürütülmesi planlanıyor. İş birliği, her iki kurumun akademik altyapısını ve deneyimini birleştirerek ortak bilimsel etkinlikler düzenlemeyi hedefliyor.

değişim programları ve uygulama adımları:

İmzalanan protokolle iki üniversitenin öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları hızla hayata geçirilecek; öğretim üyelerinin karşı kurumda misafir akademisyen veya araştırmacı olarak görevlendirilmesi ile eğitim-öğretim alanında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması planlanıyor. Institute of Management Sciences Rektörü Prof. Dr. Usman Ghani söz konusu iş birliğinin pratik adımlarla uygulanması gerektiğini belirterek, 'Bu, pratikte uygulanmalı; öğretim üyesi değişimi, öğrenci değişimi, ortak araştırma, ortak konferanslar. Bence bugün imzaladığımız şeyi uygulamaya koymak için bir sonraki pratik adımları atmalıyız. Pakistan’da çok iyi bir eğitim sistemimiz, iyi üniversitelerimiz var ve bence Türkiye ve Pakistan üniversiteleri arasında iş birliği fırsatlarını keşfetme konusunda büyük bir potansiyel var. Biz kardeşiz, Pakistanlıların Türkiye’ye büyük bir sevgisi var ve bence aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye’ye her geldiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum' değerlendirmesinde bulundu.

Protokolün somut uygulamaları arasında öğrenci ve akademik personel değişimleri, misafir araştırmacı programları ve ortak bilimsel etkinlikler yer alıyor. Tören, imzaların atılması ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) İLE PAKİSTAN INSTİTUTE OF MANAGEMENT SCİENCES (IMSCİENCES) ÜNİVERSİTESİ ARASINDA EĞİTİM, BİLİM, TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.