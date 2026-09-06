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Aydın siyasetinin yas günü: BBP eski il başkanı Mehmet Yeter trafik kazasında yaşamını yitirdi

Mehmet Yeter, BBP Aydın eski il başkanı, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti; ailesi ve teşkilat derin üzüntü yaşadı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aydın siyasetinin yas günü: BBP eski il başkanı Mehmet Yeter trafik kazasında yaşamını yitirdi

Aydın siyasetinde acı kayıp

Mehmet Yeter, uzun yıllar Aydın siyasetinde aktif görev yapmış olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Aydın eski il başkanı, Gaziantep'te meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Haberin ulaşmasıyla birlikte Yeter'in ani ölümü, ailesi ve yakın çevresi ile birlikte yerel siyaset camiasında büyük üzüntü yarattı.

gelişme ve ilk tepkiler:

Kaza sonrası sosyal medyada ve siyaset çevrelerinde çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Yakınları, parti mensupları ve eski çalışma arkadaşları, ailesi ve BBP teşkilatı için başsağlığı dileklerini iletti; mesajlarda Yeter'in bölge siyasetindeki uzun soluklu katkılarına vurgu yapıldı.

siyasi etkisi ve anılar:

Uzun yıllar görev yaptığı bilinen Yeter'in vefatı, BBP Aydın teşkilatı için hem duygusal bir kayıp hem de yerelde dikkatle takip edilecek bir boşluk anlamına geliyor. Yerel düzeydeki çalışma bağlantıları ve parti içi ilişkiler, başta parti yönetimi olmak üzere ilgili kesimler tarafından yeniden değerlendirilmesi gereken konular arasında yer alacak.

Olayla ilgili gelişmeler ve taziye süreçlerine dair bilgiler, aile ve parti yetkililerinin açıklamaları doğrultusunda paylaşılmaya devam ediyor. Yeter'in yakınları, sevenleri ve siyaset çevresi bu beklenmedik kayıp nedeniyle yasa boğuldu.

AYDIN SİYASETİNDE UZUN YILLAR AKTİF OLARAK GÖREV YAPAN BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) ESKİ AYDIN İL...

AYDIN SİYASETİNDE UZUN YILLAR AKTİF OLARAK GÖREV YAPAN BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) ESKİ AYDIN İL BAŞKANI MEHMET YETER, GAZİANTEP’TE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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