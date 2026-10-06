Aydın valisi Varol yaşlı bakım merkezinde gönüllere dokundu

ziyaretin detayları:

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, Efeler Hülya Aslan Barut Gündüzlü (Aymelek) Yaşlı Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde yürütülen hizmetleri yerinde inceleyen Vali Varol, personelden ve yöneticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında merkezde sunulan bakım ve aktif yaşam imkanları değerlendirildi, mevcut uygulamaların ihtiyaçlara cevap verip vermediği üzerinde duruldu. Ziyaret, kurum ile yerel yönetim arasındaki iletişimin güçlendirilmesi açısından önem taşıdı.

yaşlılarla sohbet ve talepler:

Vali Varol ve eşi, merkezde kalan yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Yaşlıların günlük yaşama ilişkin beklentilerini ve taleplerini dinleyen heyet, ihtiyaçların aktarılmasına olanak sağladı.

Vali Varol, devlet olarak her zaman yanlarındayız mesajını ileterek, yetkililere gerekli desteklerin sürdürüleceğini vurguladı. Ziyaretin sonunda misafirlerle hatıra fotoğrafı çekildi ve ziyaret sona erdi.

Bu tür ziyaretler, yaşlı bakım merkezlerinin işleyişinin görünür kılınmasına ve hizmet kalitesinin değerlendirilmesine katkı sağlıyor. Yetkililer, benzer iletişimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

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