Tören ve anma ziyaretleri:

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Aydıntepe'de ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Töreni yöneten isimler arasında Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin vardı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program devam etti.

Tören sonrası, ilçenin manevi değerlerinden Hacı Osman Efendi'nin türbesi ziyaret edilerek, Rus Savaşı'nda şehit düşen Hacı Osman Efendi rahmet ve minnetle anıldı. Ayrıca, Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunun vefat eden müdürü İmdat Memiş için mezarı başında dualar edildi.

Yerel yöneticilerin katılımı:

Programa, Kaymakam Deniz Yıldırım, Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ile ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, resmi protokolün katılımıyla ilçede anlamlı bir güne dönüştü.

Okul programı ve öğrenci gösterileri:

Günün okul etkinlikleri Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu tarafından hazırlandı. Programda ilk olarak "Eğitim Neferleri" başlıklı sinevizyon gösterimi izlendi; bu sunum eğitim çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Ardından 4'üncü sınıf öğrencileri "Benim Adım Öğretmen" oratoryosuyla öğretmenliğin fedakârlık yönünü sahneye taşıdı. Öğrenci korosu çeşitli türküleri seslendirirken, "Herkesin Bir Öğretmeni Var" adlı tiyatro gösterisi de izleyicinin beğenisini kazandı.

Programda ayrıca 4'üncü sınıf öğrencileri melodika gösterisi sundu; 2'nci sınıf öğrencileri ise "Anlat Bana Öğretmenim" adlı performansla sahne aldı. Etkinlikler, hem duygusal hem de coşkulu anlara sahne oldu ve katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Günün genelinde yapılan anma ve kutlamalar, Aydıntepe'de öğretmenlik mesleğinin saygınlığını vurgulayan, toplumsal hafızayı canlı tutan bir program olarak değerlendirildi.

AYDINTEPE’DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI