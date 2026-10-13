Aydın'da afet bilinci yükseldi: çantadan sabitlemeye uygulamalı eğitim

Aydın'da uygulamalı afet farkındalık etkinliği düzenlendi

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara afet ve acil durumlara hazırlık konusunda hem teorik hem uygulamalı bilgiler aktarıldı. Organizasyon, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yapıldı ve çok sayıda kurumsal katılım sağlandı.

etkinlikte neler tanıtıldı:

Etkinlikte AFAD ile birlikte İtfaiye Daire Başkanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları stant açtı. Kurulan alanlarda vatandaşlara afet çantası hazırlanışı, arama kurtarma aletleri ve ekipmanlarının kullanımı ile acil durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

Tanıtılan arama kurtarma araçları ve teknik ekipmanlar yakın mesafeden incelenip, bu malzemelerin muhtemel bir afet anında nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca afet ve acil durum çantasında bulunması gereken temel malzemeler ayrıntılı şekilde anlatıldı.

yapısal olmayan risklerin azaltılması:

Etkinliğin önemli başlıklarından biri, deprem sırasında can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik önlemler oldu. Bu kapsamda evlerdeki dolap, raf ve benzeri eşyaların sabitlenmesi gibi yapısal olmayan risklerin azaltılması yöntemleri uygulamalı biçimde gösterildi ve katılımcılara pratik öneriler sunuldu.

Etkinlik boyunca Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hayrat İnsani Yardım Derneği ve Yesevi Hareketi Derneği de görev aldı; katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Organizatörler, afet öncesinde hazırlıklı olmanın ve afet anında doğru davranış biçimlerinin öğrenilmesinin toplumun direncini güçlendireceğini vurguladı.

Genel amaç, Aydın'daki vatandaşların afet farkındalığını artırmak, pratik bilgi ve beceriler kazandırmak ve olası afetlerde zararların azaltılmasına katkı sağlamak olarak açıklandı.

AYDIN ATATÜRK KENT MEYDANI’NDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE VATANDAŞLARA AFET ÇANTASI, ARAMA KURTARMA EKİPMANLARI VE DEPREM SIRASINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER HAKKINDA UYGULAMALI BİLGİLER VERİLDİ.