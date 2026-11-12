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Aydın’da deniz ve kara operasyonları 118 düzensiz göçmeni yakaladı

Aydın’da kasımın ilk iki haftasında Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin operasyonlarında Didim, Kuşadası ve Söke’de toplam 118 düzensiz göçmen yakalandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:29

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aydın’da deniz ve kara operasyonları 118 düzensiz göçmeni yakaladı

Olayın özeti:

Aydın’da kasım ayının ilk iki haftasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu farklı noktalarda toplam 118 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar Didim, Kuşadası ve Söke ilçelerinde deniz ve kara unsurlarıyla yürütüldü.

Operasyon detayları:

Didim açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından tespit edilen lastik bottaki göçmenlere müdahale eden ekipler, bottaki 43 kişiyi yakaladı. Aynı ilçede jandarma ekiplerinin Tavşanburnu Tabiat Parkı çevresinde yaptığı operasyonda ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 kişi yakalandı; olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kuşadası’nda Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik botta 21 yetişkin ile beraberindeki 1 çocuk bulundu ve ekipler tarafından yakalandı. Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi Karina mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri ise sazlık alana saklanmış halde 31 düzensiz göçmeni tespit etti; bu olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Soruşturmalar ve devam eden çalışmalar:

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında deniz ve kara unsurlarının koordineli çalışmasının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, bölgede devriye ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.

AYDIN’DA KASIM AYININ İLK İKİ HAFTASINDA SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN...

AYDIN’DA KASIM AYININ İLK İKİ HAFTASINDA SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 118 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANIRKEN, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZASYONUNDA YER ALDIĞI BELİRLENEN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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