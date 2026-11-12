Kırıkhan'da sokakta başlayan TOFAŞ yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kırıkhan'da araç yangını kontrol altına alındı

Kırıkhan ilçesinin Adalar Mahallesi'nde park halindeki TOFAŞ marka bir araçta yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevreye sirayet etmesini engelledi.

olay yeri ve müdahale:

İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgedeki güvenlik önlemleri alınırken, ekipler yangının yeniden alevlenmemesi için soğutma çalışması gerçekleştirdi.

hasar ve alınan önlemler:

Yangında araç önemli ölçüde zarar gördü; çevrede başka bir hasar bildirilmedi. Yetkililer, olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerinin uygulandığını ve bölgenin güvenliğinin sağlandığını bildirdi.

KIRIKHAN’DA ÇIKAN ARAÇ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.