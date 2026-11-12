Dolar 50,2531 +0,05%
Euro 55,8469 +0,17%
Bist 11.808,58 +1,22%
Altın Gram 6.401,62 -0,96%
EUR/USD 1,1090 +0,00%
Brent Petrol 93,48 +0,78%
--°

Kırıkhan'da sokakta başlayan TOFAŞ yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kırıkhan Adalar Mahallesi'nde TOFAŞ marka araçta çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; araçta hasar oluştu, soğutma yapıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkhan'da sokakta başlayan TOFAŞ yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kırıkhan'da araç yangını kontrol altına alındı

Kırıkhan ilçesinin Adalar Mahallesi'nde park halindeki TOFAŞ marka bir araçta yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevreye sirayet etmesini engelledi.

olay yeri ve müdahale:

İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgedeki güvenlik önlemleri alınırken, ekipler yangının yeniden alevlenmemesi için soğutma çalışması gerçekleştirdi.

hasar ve alınan önlemler:

Yangında araç önemli ölçüde zarar gördü; çevrede başka bir hasar bildirilmedi. Yetkililer, olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerinin uygulandığını ve bölgenin güvenliğinin sağlandığını bildirdi.

KIRIKHAN’DA ÇIKAN ARAÇ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

KIRIKHAN’DA ÇIKAN ARAÇ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa'da otobüs aramasında valizden 1 kilo 467 gram esrar çıktı
images

Kilis'te aranan kişi kesinleşmiş 11 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezaevine gönderild...
images

Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu
images

Kilis’te fırın hijyeni mercek altında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da otobüs aramasında valizden 1 kilo 467 gram esrar çıktı

Bilecik'te sosyal hizmetlerde koordinasyon ve hizmet kalitesi öne çıktı

Bilecik'in kültür buluşması beklenen ilgiyi görmedi

Okul koridorlarından öneri masasına: Serdal Şimşek öğretmenlerle buluştu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi