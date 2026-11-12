Hızlı müdahale sayesinde otel teslimatı sırasında çıkan yangın büyümeden söndü

park halindeki servis aracında başlayan yangın:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm Bölgesi'nde otellere ürün dağıtımı yapan bir pastaneye ait 07 BNP 399 plakalı servis aracı, otel teslimatı sonrası park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçta ilk olarak motor bölümünden dumanlar yükseldi; durumu fark eden pastane çalışanı çevresinden yardım istedi.

vatandaşların müdahalesi ve ekiplerin çalışması:

Çevredeki otellerden getirilen yangın tüpleriyle yapılan müdahale, alevlerin büyümesini engelledi ve yangının kontrol altına alınmasını sağladı. Olayı haber veren ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.

araçta oluşan hasar ve işletme sahibinin açıklaması:

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına rağmen aracın motor bölümü ve şoför mahalli ciddi şekilde yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay anı bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, pastane sahibi araçla ilgili olarak aracın 1 gün önce servisten çıktığını ve yanışına bir anlam veremediğini belirtti.

Güvenlik kamerası kayıtları ve ekiplerin incelemeleri yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için kullanılacak. Vatandaş müdahalesi sayesinde yangının çevredeki otellere sıçraması önlenirken, olay, küçük söndürme ekipmanlarının hızlı kullanımının önemini bir kez daha gösterdi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BİR GÜN ÖNCE SERVİSTE BAKIMLARI YAPILAN BİR PASTANEYE AİT SERVİS ARACI ÜRÜN TESLİMİ SIRASINDA PARK HALİNDEYKEN YANDI.