bursa'da beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadın ağır yaralandı

olayın ayrıntıları:

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir beton mikseri altında kalan 80 yaşındaki Fatma A. yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazanın şiddeti nedeniyle kadının bacağı koptu ve ağır yaralı olduğu tespit edildi.

müdahale ve tedavi süreci:

Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki acil müdahalenin ardından tedavisinin sürdürülmesi amacıyla hasta Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık ekipleri ve hastane kaynakları, hastanın tedavisinin devam ettiğini bildirirken, kazanın nedenine ilişkin detaylı incelemenin sürdüğü aktarıldı.

soruşturma ve güvenlik çağrısı:

Olayla ilgili güvenlik güçleri ve yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Bölgedeki vatandaşlar ve görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, kazanın oluş biçimi ve sorumluluk sorularının netleştirilmesine çalışılıyor.

Kamu güvenliği ve benzer kazaların önlenmesi için kamusal alanlardaki iş makinelerinin kullanımı ve çevre güvenliği tedbirlerinin önemine vurgu yapıldı.

BURSA'DA BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN 80 YAŞINDAKİ KADIN AĞIR YARALANDI. BACAĞI KOPAN YAŞLI KADIN, HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.