Yaban domuzunu görünce direksiyonu kırdı, araç şarampole yuvarlandı

kaza anı:

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Isparta'nın Yalvaç ilçesi Aşağı Kaşıkara köyü Kırk mevkii yolunda meydana geldi. S.Y.K. yönetimindeki 42 AUR 468 plakalı Opel marka araç, aniden yola fırlayan yaban domuzunu görüp çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine otomobil savrularak şarampole yuvarlandı ve köy tabelasına çarparak durdu.

müdahale ve yaralıya müdahale:

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazada sürücü S.Y.K. yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan M.Y. yaralandı. Yaralı yolcu, ambulansla alınarak Yalvaç devlet hastanesine sevk edilip tedavi altına alındı.

araç kurtarılması ve yol güvenliği:

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak kontrollü geçiş sağladı. Kaza yapan otomobil, çağrılan kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı ve ulaşım normale döndü.

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE YOLA FIRLAYAN YABAN DOMUZUNA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRAN SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI. KAZADA ARAÇTAKİ 1 KİŞİ YARALANDI.