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TVHB'nin geleceği için tamamlanma ve kurumsal kalıcılık vurgusu

Ali Eroğlu, 52. dönem kongresi öncesi adaylığını açıklayarak başlatılan işleri tamamlayıp kazanımları kalıcı hale getirip kurumu güçlendireceğini duyurdu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:01

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

TVHB'nin geleceği için tamamlanma ve kurumsal kalıcılık vurgusu

TVHB'nin geleceği için tamamlanma ve kurumsal kalıcılık vurgusu

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 52. Dönem Olağan Büyük Kongre öncesi yaptığı basın açıklamasında adaylığını açıklayarak önümüzdeki dönemin önceliklerini açıkladı. Kongrenin 28 Kasım tarihinde Ankara'da gerçekleştirileceğini hatırlatan Eroğlu, dönemin temel hedefinin başlatılan çalışmaların tamamlanması ve elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi olduğunu belirtti.

Kurumlaşma ve stratejik hedefler:

Eroğlu, yönetim anlayışını istikrar ile değişimi dengede tutmak olarak tanımladı ve istikrarın durağanlık anlamına gelmediğini vurguladı. Açıklamasında kurumsal hafıza ile stratejik planlamaya verilen önemi öne çıkardı; çalışmaların stratejik bir planlama doğrultusunda yürütülmesi, kurumsal hafızanın güçlendirilmesi ve meslektaşlarla iletişimin daha sistematik hale getirilmesinin önümüzdeki dönemin temel öncelikleri olacağını ifade etti.

Sunulan vizyonda liyakat, sürdürülebilir yönetim anlayışı ve kurumun kişilerden bağımsız olarak güçlü kalabilmesi öne alınıyor. Eroğlu, amaçlarının yarın sorumluluğu devralacak meslektaşlara daha sağlam bir teşkilat, hukuki zemin ve güvenle bakabilecekleri bir kurumsal miras bırakmak olduğunu söyledi.

Birlik, liyakat ve hizmet odaklı yaklaşım:

TVHB çatısının tek bir kişinin ya da grubun kurumu olmadığını vurgulayan Eroğlu, ayrıştırma yerine birleştirme, ötekileştirme yerine kucaklama yaklaşımını benimsediklerini belirtti. Kamu çalışanı, serbest veteriner hekim, akademisyen, emekli ve genç meslektaşlar ile öğrencilerin hepsinin eşit değerde olduğunu kaydetti. Eroğlu, seçimlerin ayrışma vesilesi değil, mesleki iradenin demokratik biçimde ortaya konduğu süreçler olması gerektiğini ifade etti.

Hizmet ve çözüm üretmeye öncelik vereceklerini, polemiklerle vakit kaybetmeyeceklerini söyleyen Eroğlu, mesleğin haklarını kararlılıkla savunma, devlet kurumlarıyla saygın ve yapıcı ilişkileri sürdürme taahhüdünde bulundu. Yönetim anlayışının merkezine bilimi, liyakati, hukuku ve ortak aklı koyma vurgusu tekrarlandı.

Adaylığını Veteriner Hekimlikte Güven ve Birlik İnisiyatifi adına sunduğunu açıklayan Eroğlu, kararının bir makam sürdürme arzusu değil; başlatılan hizmetleri tamamlama, verilen sözleri yerine getirme, kazanımları kalıcı hale getirme ve gelecek kuşaklara güçlü bir birlik bırakma iradesine dayandığını belirtti.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Eroğlu, meslektaşların verdiği güvene layık olmak için çalışacaklarını belirterek katılımcıları sevgi ve saygıyla selamladı. 52. Dönem Olağan Büyük Kongrenin kurumsal gücü pekiştiren, mesleki dayanışmayı artıran ve ortak iradeyi güçlendiren bir süreç olmasını temenni etti.

TVHB BAŞKANI ALİ EROĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

TVHB BAŞKANI ALİ EROĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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