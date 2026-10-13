Aydın'da gece boyunca etkili olması beklenen sağanaklara dikkat

Aydın için meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, Aydın il genelinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan değerlendirmelerde yağışların zaman zaman yoğun olabileceği belirtildi.

ne zaman ve şiddeti:

Açıklamada, "bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir" ifadesi yer aldı. Meteoroloji, yağışların 14.10.2026 Çarşamba öğleden sonra etkisini kaybetmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

vatandaşlara uyarı ve öneriler:

Yetkililer, Aydın'da yaşayanların tedbirli olmalarını ve resmi duyuruları takip etmelerini istedi. Gereksiz dışarı çıkmamak, ani değişimlere karşı dikkatli olmak ve gerekli durumlarda yerel yönetime başvurmak önerildi.

AYDIN’A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI