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Aydın'da gece boyunca etkili olması beklenen sağanaklara dikkat

Aydın'da bu gece başlayacak sağanakların yerel olarak 21-50 kg/m2'ye ulaşabileceği bildirildi; yağışın 14.10.2026 Çarşamba öğleden sonra azalması bekleniyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da gece boyunca etkili olması beklenen sağanaklara dikkat

Aydın için meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, Aydın il genelinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan değerlendirmelerde yağışların zaman zaman yoğun olabileceği belirtildi.

ne zaman ve şiddeti:

Açıklamada, "bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir" ifadesi yer aldı. Meteoroloji, yağışların 14.10.2026 Çarşamba öğleden sonra etkisini kaybetmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

vatandaşlara uyarı ve öneriler:

Yetkililer, Aydın'da yaşayanların tedbirli olmalarını ve resmi duyuruları takip etmelerini istedi. Gereksiz dışarı çıkmamak, ani değişimlere karşı dikkatli olmak ve gerekli durumlarda yerel yönetime başvurmak önerildi.

AYDIN’A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

AYDIN’A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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