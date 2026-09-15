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Aydın'da gençlik ve spor hizmetleri için kapsamlı koordinasyon toplantısı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Serhat Yığmatepe başkanlığında birim iş birliğini ve hizmetlerin koordinasyonunu güçlendirmek için toplantı düzenledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydın'da gençlik ve spor hizmetleri için kapsamlı koordinasyon toplantısı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde, kurum içi çalışmaların uyumlu yürütülmesi ve birimler arası iş birliğinin artırılması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe başkanlık etti.

toplantının kapsamı ve katılımcılar:

Toplantıda hizmet müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürü, İlçe Müdürü ile birim ve şube müdürleri hazır bulundu. Oturumlarda kurum bünyesinde yürütülen projeler ve günlük hizmetlerin organizasyonu ele alındı; katılımcılar uygulamadaki eksiklikler ve iyileştirme alanları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

amaç ve beklenen sonuçlar:

Görüşmelerde öncelik, birimler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi olarak belirlendi. Toplantının, Aydın genelinde gençlik ve spor alanında yürütülen faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak ve uygulama düzeyinde verimliliği artırmak amacıyla düzenlendiği vurgulandı.

Katılımcılar, toplantı sonrasında belirlenen önceliklere yönelik aksiyon planlarının hazırlanması ve düzenli aralıklarla benzer değerlendirme toplantılarının yapılması konusunda mutabık kaldı. Bu adımların, saha uygulamalarında hız ve tutarlılık sağlaması hedefleniyor.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE, KURUM BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN KOORDİNASYONU VE...

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE, KURUM BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN KOORDİNASYONU VE BİRİMLER ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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