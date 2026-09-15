Darende'de felç şüphesiyle izlenen 53 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

vakaya genel bakış:

Malatya'nın Darende ilçesinde felç ve inme şüphesi bulunan Z.Ö. (53), Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İlk değerlendirmede hastanın durumu dikkatle izlenirken, ileri tetkik ve tedavi gereksinimi tespit edildi.

sevk süreci ve tedavi:

İleri tetkik ve müdahale amacıyla hasta, güvenlik ve hız gözetilerek hava ambulansıyla Malatya'daki hastaneye sevk edildi. Sağlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Z.Ö.'nün sevk sonrası hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

DARENDE’DE 53 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ