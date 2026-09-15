Aydın’da iki gün aralıklı gök gürültülü sağanaklar bekleniyor

Aydın'da yağışın zamanlaması:

Meteoroloji verilerine göre Aydın il genelinde yarından itibaren iki gün boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olması bekleniyor. Yağış, bölgenin farklı kesimlerinde değişken şiddette gözlemlenebilir.

gün gün hava tahmini:

Rapora göre bugün il genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Yarın ve Perşembe günleri parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Cuma günü tekrar parçalı bulutlu bir görünüm hakim olurken, Cumartesi az bulutlu bir hava bekleniyor.

sıcaklık eğilimleri:

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının kısa süreliğine 27 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Meteoroloji, yağışın ardından sıcaklıkların tekrar yükselmesinin tahmin edildiğini bildiriyor.

Özetle, Aydın'da önümüzdeki iki günlük dönemde aralıklı ve zaman zaman gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor; günlere göre bulutluluk ve yağış ihtimali değişkenlik gösterecek.

AYDIN’DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR