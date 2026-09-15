Dolar 48,6348 +0,02%
Euro 56,1641 +0,04%
Bist 13.968,78 -1,88%
Altın Gram 6.746,50 -0,86%
EUR/USD 1,1542 -0,13%
Brent Petrol 102,29 +1,29%
--°

Aydın’da iki gün aralıklı gök gürültülü sağanaklar bekleniyor

Meteorolojiye göre Aydın'da yarından itibaren iki gün aralıklarla sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak; sıcaklıklar kısa süre 27 dereceye düşecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydın’da iki gün aralıklı gök gürültülü sağanaklar bekleniyor

Aydın'da yağışın zamanlaması:

Meteoroloji verilerine göre Aydın il genelinde yarından itibaren iki gün boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olması bekleniyor. Yağış, bölgenin farklı kesimlerinde değişken şiddette gözlemlenebilir.

gün gün hava tahmini:

Rapora göre bugün il genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Yarın ve Perşembe günleri parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Cuma günü tekrar parçalı bulutlu bir görünüm hakim olurken, Cumartesi az bulutlu bir hava bekleniyor.

sıcaklık eğilimleri:

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının kısa süreliğine 27 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Meteoroloji, yağışın ardından sıcaklıkların tekrar yükselmesinin tahmin edildiğini bildiriyor.

Özetle, Aydın'da önümüzdeki iki günlük dönemde aralıklı ve zaman zaman gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor; günlere göre bulutluluk ve yağış ihtimali değişkenlik gösterecek.

AYDIN’DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

AYDIN’DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erfelek'te gebeliğe hazırlık: gebe okulu anne adaylarına rehber oldu
images

Çamlık'ta konforlu ulaşım için adım adım yenileme: Tamer Mandalinci sahada
images

Pendik'te gökyüzüne umut: uçurtmalar Gazze çocuklarına adandı
images

ADÜ'de hekimlere yönelik çocuk acil müdahale eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yargı masasına taşınan Milas: işin, zeytinin ve ailenin geleceği

Antalya ticaretinde Kodak'tan Fujifilm'e dönüşüm vurgusu yapan Hatice Öz

Mendirekte beklenmedik ziyaret: pelikan balıkçıların arasında gezindi

M1 Konya AVM'de edebiyat rüzgârı bir ay sürecek kitap fuarı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi