Kurgunun ötesi: Kurtlar Vadisi senaristinden Kaşif Kozinoğlu açıklaması

Raci Şaşmaz savcılık ifadesinde dizinin kurgusunu savundu

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ile birlikte "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma, 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu ile dizide yer alan Kaşifoğlu karakteri arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

Senaryo kurgusu ve karakterlerin işlevi:

Şaşmaz, savcılık ifadesinde dizinin birçok unsurunun açık kaynaklardan ve toplumsal fotoğraftan yararlanılarak drama formatına dönüştürüldüğünü anlattı. Kaşifoğlu karakterini, "istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu" şeklinde tanımlayan Şaşmaz, karakterin hikâyesi sona erdiğinde dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildiğini belirtti. Şaşmaz bu noktada, "Kaşifoğlu karakteri tamamen dizi kurgusudur" ifadesini kullandı ve dizideki olayların doğrudan gerçek hayatla eşleştirilemeyeceğini vurguladı.

İddialara yanıt ve temel savunma:

Şaşmaz, dizinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını, bunun için iki ana argüman ileri sürüldüğünü söyledi: dizideki şiddet içeriği ve yapımın birilerinden belge veya bilgi alıp almadığı iddiaları. Bu iddiaları açıkça reddeden Şaşmaz, "Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır" diyerek geçmişte de benzer şekilde yanıt verildiğini belirtti.

Dizideki diğer örneklere dikkat çeken Şaşmaz, İskender Büyük karakterinin de ekran ölümü yaşadığını, ancak bu karaktere ilham verdiği iddia edilen gerçek kişilerin hayatta olduğunu hatırlattı. Bu bağlamda "Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur" sözleriyle, Kaşifoğlu karakterinin Kozinoğlu’nun ölümünü önceden bildiğine dair iddiaları kesin bir dille reddetti.

Ayrıca sosyal medyada dolaşan ve eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği yönündeki iddiaları da yalanlayan Şaşmaz, "Ali Fuat Yılmazer’i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır" dedi ve bu haberleri "tamamen iftira" olarak nitelendirdi.

Şaşmaz, Kozinoğlu’nun ölümünün soruşturulmasından memnuniyet duyacaklarını, eğer cinayet söz konusuysa veya ihmaller varsa sorumluların ortaya çıkarılıp cezalandırılmasının hem kamuoyunun hem de kendilerinin talebi olduğunu ifade etti.

‘Kurtlar Vadisi’ senaristi Raci Şaşmaz: "Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur"