Yoldaki çöpü alıp aracın içine geri atan sürücünün anları kaskta yansıdı

Olayın gelişimi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi üzerinde trafikte seyir halindeyken bir otomobilden yola çöp atıldığını fark eden motosiklet sürücüsü Ç.E., aracı durdurduktan sonra yerdeki çöpü aldı.

İddiaya göre motosiklet sürücüsü, çöpü alanını terk etmeyip aracı takip etti. Otomobilin camının açık olduğunu gören sürücü, yerdeki çöpü yeniden araca doğru fırlatarak içeri attı.

Görüntüler ve çevrenin tepkisi:

O anlar, motosiklet sürücüsünün kaskına bağlı olan kask kamerası tarafından kaydedildi. Çekilen görüntülerde diğer sürücülerin şaşkın bakışları ve yaşanan kısa gerilim net biçimde görülüyor.

Olay sırasında taraflar arasında sözlü bir tartışma veya fiziksel bir müdahale görüntüde yer almıyor; yaşananlar daha çok tepki gösterme ve geri atma şeklinde gerçekleşti.

Haberin önemi:

Görüntüler, trafikte atılan çöplerin yol açtığı gerginliği ve sürücülerin tepkisini görünür kılıyor. Kayıtlar ayrıca benzer durumlarda vatandaşların tepkilerinin anbean nasıl şekillendiğine dair somut bir örnek sunuyor.

Yetkililerin olayla ilgili herhangi bir açıklaması veya işlem bilgisi haber kaynaklarında yer almadı.

ESKİŞEHİR'İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDEN YOLA ÇÖP ATILDIĞINI FARK EDEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, YERE DÜŞEN ÇÖPÜ ALARAK ARACIN AÇIK PENCERESİNDEN İÇERİ FIRLATTI.