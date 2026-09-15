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Yurtdışından telefon getirmek kârlılığını yitiriyor, esnaf uyarıyor

Eskişehir'de telefoncu Yiğit Aytekin, artan IMEI kayıt harçlarının yurtdışından telefon getirmeyi cazibesini yitireceğini ve yerel satışları artıracağını söyledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yurtdışından telefon getirmek kârlılığını yitiriyor, esnaf uyarıyor

Eskişehir'de satışlarda yön değişimi

Eskişehir’de telefon alım satımı yapan Yiğit Aytekin, hükümetin planladığı zamlar sonrası yurtdışından telefon getirmenin artık ekonomik açıdan cazip olmadığını belirtti. Aytekin’e göre, özellikle yolcu beraberinde getirilen cihazların pasaportla kaydı için öngörülen ücretler tüketici tercihlerinde kaymaya neden olacak.

IMEI nedir, kayıt nasıl işliyor:

Aytekin, IMEI’nin teknolojik cihazların seri kimliği olduğunu ve her cihazın birbirinden bağımsız bir numarası bulunduğunu ifade etti. Bu numara sayesinde cihazın ülkeye hangi yolla giriş yaptığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor; suç ya da kayıp durumlarında cihaz IMEI’siyle takip ediliyor. Yolcu beraberinde getirilen cihazlar için verilen kullanım hakkının süresi ise 120 gün olarak uygulanıyor; sürenin dolması halinde cihazın kapanmaması için pasaport kayıt harcının ödenmesi gerekiyor.

Ücret artışı ve piyasa etkileri:

Konuşmada sıkça verdiği örnekleri paylaşan Aytekin, söz konusu pasaport kayıt harcının 69 bin 450 lira seviyesine çıkmasının beklendiğini aktardı. Geçmiş yıllarda bu harçların 3-6 bin lira düzeyinde olduğuna dikkat çeken esnaf, o dönemlerde Gürcistan’ın Batum kenti gibi destinasyonlardan telefon getirmenin birçok tüketici için maliyet avantajı sağladığını belirtti.

Aytekin, planlanan zamların hayata geçmesi halinde Türkiye’de satılan telefonların satışlarının artabileceğini, aynı zamanda yurtdışından farklı yollarla telefon getirilmesinin caydırılacağını söyledi. Ona göre, yeni ücret skalasıyla birlikte yurtdışı kaynaklı alışverişin mantığı büyük oranda kaybolacak.

Esnafın değerlendirmesi, tüketicilerin fiyat karşılaştırmalarında artık Türkiye içi seçenekleri daha fazla tercih etmeye başlaması yönünde. Bu dönüşümün perakende kanallarına ve ikinci el piyasasına nasıl yansıyacağı ise sektör aktörlerinin izleyeceği gelişmelere bağlı olacak.

ESKİŞEHİR&#039;DE TELEFONCULUK YAPAN YİĞİT AYTEKİN, YAKIN ZAMANDA PLANLANAN IMEI ÜCRETLERİNİN ARTMASI...

ESKİŞEHİR'DE TELEFONCULUK YAPAN YİĞİT AYTEKİN, YAKIN ZAMANDA PLANLANAN IMEI ÜCRETLERİNİN ARTMASI İLE BİRLİKTE YURTDIŞINDAN TELEFON ALMANIN ARTIK UYGUN OLMAYACAĞINI BELİRTEREK, "IMEI KAYIT HARCIYLA TELEFONLARI KAYDETTİRİP KULLANMAK ÇOK MANTIKLI DEĞİL" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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