Dolar 48,9952 +0,02%
Euro 55,6220 -0,16%
Bist 12.494,77 -0,78%
Altın Gram 6.574,70 +0,13%
EUR/USD 1,1347 -0,23%
Brent Petrol 98,05 +0,22%
--°

Aydın'da şehir hastanesine alternatif sağlayan yeni güzergah hizmete girdi

Turgut Özal, Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarı çalışmaları tamamlandı; 250 milyon TL'lik yeni güzergah Aydın Şehir Hastanesi'ne ulaşımda alternatif sunuyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da şehir hastanesine alternatif sağlayan yeni güzergah hizmete girdi

Aydın'da ulaşım rahatlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi mevkiinden başlayan Turgut Özal, Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarlarında yol, kaldırım, köprü ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Proje, özellikle Aydın Şehir Hastanesi ile İncirliova yönüne erişimde şehir merkezinden yeni bir alternatif oluşturuyor.

yapılan çalışmalar:

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; mevcut güzergahların iyileştirilmesi, yeni kaldırım düzenlemeleri, köprü inşası ve altyapı yenilemeleri tamamlandı. Söz konusu düzenlemeler, İzmir Bulvarı üzerinden sağlanan bağlantıyla birlikte kentin ulaşım akışını daha düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.

projenin maliyeti ve bağlantılar:

Projenin yatırım maliyeti 250 milyon Türk Lirası olarak açıklanırken, yeni yolun aynı zamanda Kuzey Çevre Yolu projesinin ilk etabının bağlantısını sağlayacağı belirtildi. Daha önce tamamlanıp hizmete açılan şehir hastanesi güzergahıyla entegrasyon, bölgeye ek bir ulaşım alternatifi kazandırdı.

belediye açıklaması:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmanın tamamlandığını ve tüm ilçelerde alt-üstyapı yatırımlarının süreceğini vurguladı. Çerçioğlu, "Aydın Şehir Hastanesi’ne ulaşımda alternatif bir güzergah oluşturan, Efeler ile İncirliova ilçelerimiz arasında yeni bir alternatif yol oluşturan Turgut Özal, Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarlarımızda çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki yıllarda hizmete alacağımız Kuzey Çevre Yolu projemizin de ilk etabının bağlantısını sağlayacak olan yolumuzun Aydınımızı hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kentimizin ulaşımını rahatlatacak yatırımlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni güzergahın hizmete alınmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışı ve hastaneye erişim süreçlerinde gözle görülür bir rahatlama hedefleniyor; vatandaşlara şehir içi ulaşımda alternatif bir rota sağlanmış oldu.

AYDIN’DA TURGUT ÖZAL, ZEYTİN DALI VE KIZILÇAY BULVARLARINDA YOL, KALDIRIM, KÖPRÜ VE ALTYAPI...

AYDIN’DA TURGUT ÖZAL, ZEYTİN DALI VE KIZILÇAY BULVARLARINDA YOL, KALDIRIM, KÖPRÜ VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. YENİ GÜZERGAH, AYDIN ŞEHİR HASTANESİ İLE İNCİRLİOVA YÖNÜNE ULAŞIMDA ALTERNATİF OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karasu'da Darıçayırı mahallesi göle döndü, eğitime bir gün ara
images

Bağlantı iklim dayanıklılığının vazgeçilmez altyapısı oluyor
images

Finike'de istilacı aslan balığına karşı 30 bin TL ödüllü yakalama yarışması
images

Tendürek'in volkanik rotalarında doğa ve fotoğraf tutkusuna yolculuk

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çocuklara dijital mahremiyeti ve yapay zeka sınırlarını öğretin

Ekimde raylara dönen Turistik Karaelmas Ekspresi ile Batı Karadeniz keşfe açılıyor

Bağlantı iklim dayanıklılığının vazgeçilmez altyapısı oluyor

Mamak'ta ev yangınında anne ve oğlu itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan