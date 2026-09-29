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Sırakayalar şelalesi turizme hazırlanıyor: doğayla uyumlu düzenlemeler sürüyor

Vali Mustafa Eldivan, Sırakayalar Şelalesi'ndeki düzenlemeyi inceledi; yürüyüş yolları, seyir terasları, kafeterya ve restoran alanları yapılıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sırakayalar şelalesi turizme hazırlanıyor: doğayla uyumlu düzenlemeler sürüyor

çalışmalar yerinde incelendi:

Bayburt’un doğal değerleri arasında yer alan Sırakayalar Şelalesinde sürdürülen çevre düzenleme çalışmaları, Vali Mustafa Eldivan tarafından yerinde incelendi. Bölgedeki uygulamaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Eldivan, projenin alanın turistik cazibesini artırma hedefini değerlendirdi.

altyapı ve sosyal alan düzenlemeleri:

Proje kapsamında şelale çevresine doğayla uyumlu biçimde yürüyüş yolları ve seyir terasları inşa ediliyor. Ayrıca ziyaretçilere hizmet vermesi planlanan kafeterya, restoran ve oturma alanları için alan düzenlemeleri yapılıyor; tüm uygulamalarda doğal doku ve görünüm öncelikli tutuluyor.

Vali Eldivan, restorana yönelik incelemelerde bulunarak çalışmaların ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapılacak düzenlemelerin hem ziyaretçi deneyimini iyileştirmesi hem de alanın korunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

turizme katkı ve teşekkür:

Çalışmaların tamamlanmasıyla Sırakayalar Şelalesinin turizm altyapısının güçlendirilmesi ve bölgenin daha kapsamlı bir turizm alanına dönüştürülmesi planlanıyor. Projenin Bayburt’un doğal ve turistik değerlerine olumlu katkı sunacağı vurgulanırken, Vali Eldivan uygulamalarda emeği geçen İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

SIRAKAYALAR ŞELALESİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

SIRAKAYALAR ŞELALESİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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