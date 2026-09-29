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Tokat'ta Ocaklı köy yolu sağanak sonrası çöktü

Tokat'ın Pazar ilçesi Ocaklı köyünde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda yolun bir bölümü çökerek kullanılamaz hale geldi; anlar cep kamerasında.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:59

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Tokat'ta Ocaklı köy yolu sağanak sonrası çöktü

Tokat'ta Ocaklı köyünde yol çöktü

Tokat'ın Pazar ilçesi Ocaklı köyü yolunda, bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu yolun bir bölümü çöktü. Olay, ulaşımı etkiler hale gelirken bölgeden geçenler tarafından anbean kayda alındı.

sağanak ve heyelan anı:

Sağanak sonrası zemin doygunluğunun artmasıyla, yolun altındaki toprak tabakasında hareketlenme yaşandı. Bu hareket sonucunda asfalt zeminde çatlaklar oluştu ve zaman içinde zemin çökerek yolun kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

görüntülerde neler görülüyor:

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, toprağın kayması ve asfaltın parçalanarak çöktüğü anlar net şekilde görülüyor. Kayıtlar, olayın oluş biçimini ve çökme sonrası yolun durumu hakkında doğrudan görsel bilgi sağlıyor.

Olayda can veya mal kaybına ilişkin kaynak metinde bilgi yer almıyor; bölgeye gidenlerin ve yetkililerin güvenlik önlemlerine dikkat etmesi gerektiği değerlendiriliyor.

TOKAT’IN PAZAR İLÇESİNE BAĞLI OCAKLI KÖYÜ YOLUNDA, SAĞANAĞIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELAN...

TOKAT’IN PAZAR İLÇESİNE BAĞLI OCAKLI KÖYÜ YOLUNDA, SAĞANAĞIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE YOLUN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ. ÇÖKME ANI VATANDAŞLARIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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