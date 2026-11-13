Aydın'da yabancı nüfusta sınırlı gerileme: ikamet izni olanların sayısı 4 yılda azaldı

veriler ve trend:

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre, il genelinde ikamet izni bulunan yabancı sayısı 5 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 9 bin 653 olarak kaydedildi. Bu rakam, 10 Kasım 2022 verilerinde yer alan 10 bin 282 kişiye kıyasla son dört yılda yüzde 6 oranında gerileme gösteriyor; toplamda 629 kişi ikametini Aydın'dan aldırmış durumda.

Veriler, Aydın'da ikamet eden yabancıların 120 farklı ülkeden geldiğini ortaya koyuyor. İl, tarihî ve doğal zenginlikleriyle yabancıların tercih ettiği yerler arasında olmaya devam ederken, ikamet izni alanların sayısındaki bu düşüş bölgesel nüfus dinamikleri açısından izlenmesi gereken bir eğilim olarak dikkat çekiyor.

geçici koruma kapsamındaki suriyeliler:

Geçici Koruma statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyeli sayısı 5 Kasım 2026 tarihinde 6 bin 517 olarak bildirildi. Aydın'ın toplam nüfusu 1 milyon 172 bin 107 kişi olup, Suriyelilerin nüfusa oranı 0,55 olarak hesaplandı.

Bu veriler, yabancı nüfusun il içindeki dağılımı ve oranlarına dair açık bir çerçeve sunuyor; sayısal değişimin izlenmesi, yerel hizmet ve entegrasyon politikalarının planlanmasında önemli bir veri kaynağı oluşturuyor.

AYDIN’DA İKAMET İZİNLİ YABANCI SAYISI SON DÖRT YILDA YÜZDE 6 AZALARAK 9 BİN 653’E GERİLEDİ.