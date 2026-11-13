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Diyabetten korunmanın omurgası: Akdeniz diyeti ve düzenli hareket

Tip 2 diyabetin önemli kısmı sağlıklı beslenme, Akdeniz tarzı diyet, kilo kontrolü ve düzenli fiziksel aktiviteyle önlenebilir; rutin testler önem taşıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Diyabetten korunmanın omurgası: Akdeniz diyeti ve düzenli hareket

Diyabet yalnızca kan şekerinden ibaret değil

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Beyza Vural Öten, diyabetin sinsi bir hastalık olduğunu ve sadece kan şekeri takibinin yeterli olmadığını belirtiyor. Diyabet hem kalp damar sağlığını, hem böbrekleri, hem görme ve sinir sistemini uzun vadede etkileyebiliyor. Bu nedenle beslenme, fiziksel aktivite ve kalp damar sağlığı birlikte ele alınmalı.

Akdeniz tipi beslenmenin temel unsurları:

Diyabette beslenme tek bir öğeye indirgenemez; sürdürülebilir küçük değişiklikler zamanla kalıcı alışkanlıklar oluşturur. Uzman, Akdeniz tipi beslenme öneriyor. Mevsim sebzeleri, kuru baklagiller, sağlıklı yağlar ve özellikle zeytinyağı, ceviz, badem ve balık beslenmenin temel taşları olmalı. Baklagiller her gün mutlaka tüketilmeli, çünkü hem bitkisel protein hem de lif kaynağıdır.

Önemli bir uyarı da sıvı kalorilerle ilgili: sıvı kalorilere çok dikkat etmeliyiz. Şekerli içecekler, meyve suları ve şekerli kahveler kısa sürede kan şekerini yükseltebilir. Meyveleri suyunu değil, lifli haliyle tanesiyle tüketmek öneriliyor.

Karbonhidrat yönetimi ve yaşam tarzı değişikliği:

Şeker tüketimi elbette önemli, ancak karbonhidratlar da ekmek, pilav, makarna, meyve ve süt ürünleri üzerinden kan şekerini etkiler. Burada kilit nokta hangi karbonhidratın hangi besinlerle ve ne kadar tüketildiğidir. Örneğin beyaz ekmek üzerine reçelle yapılan bir kahvaltı ile tam buğday ekmeği, yumurta, peynir ve yeşilliklerle yapılan bir kahvaltı aynı metabolik yanıtı vermez; kan şekerini yükseltme hızları farklıdır.

Risk grupları arasında fazla kilosu olanlar, ailesinde Tip 2 diyabet öyküsü olanlar, hareketsiz yaşayanlar, polikistik over sendromu olan kadınlar ve hipertansiyonu olan bireyler bulunuyor. Bu kişilerin belirli aralıklarla açlık kan şekeri, 3 aylık şeker ortalaması ve açlık insülini ile kontrol ettirmesi öneriliyor. Uzman, Tip 2 diyabetin büyük bir kısmının yaşam tarzı değişikliği ile önlenebileceğini vurguluyor ve diyabetin yaş ortalamasının 40'lılardan 20'li yaşlara kadar gerilediğine dikkat çekiyor.

Sonuç olarak yaşam tarzı değişikliği, sağlıklı beslenme ve hareketi günlük yaşama katmak diyabet riskini azaltmanın en etkili yolları arasında. Gerekli tahliller yapıldıktan sonra diyetisyen desteğiyle bireysel plan oluşturmak yönetimi kolaylaştırıyor ve hastalığın ortaya çıkış süresini uzatabiliyor.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU BESLENME VE DİYETETİK UZMANI DYT. BEYZA VURAL ÖTEN, DİYABETİN SADECE KAN...

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU BESLENME VE DİYETETİK UZMANI DYT. BEYZA VURAL ÖTEN, DİYABETİN SADECE KAN ŞEKERİ YÜKSEKLİĞİNİ TAKİP ETMEK OLMADIĞINI SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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