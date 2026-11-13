Dolar 50,3616 +0,16%
Euro 55,7542 +0,25%
Bist 11.779,09 -0,27%
Altın Gram 6.310,20 +0,31%
EUR/USD 1,1066 +0,06%
Brent Petrol 95,86 +0,04%
--°

Hatay'da gürültüye yönelik abartı egzoz denetiminde 20 araç trafikten men edildi

İskenderun trafik ekiplerinin Ağustos–Kasım dönemindeki denetimlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde abartı egzoz kullanan 20 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Hatay'da gürültüye yönelik abartı egzoz denetiminde 20 araç trafikten men edildi

Hatay'da gürültü denetimi sonuç verdi

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kent genelinde çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, Ağustos ve Kasım aylarını kapsayan dönemde yoğunlaştırıldı.

Denetim kapsamı:

Ekipler, trafikte abartı egzoz kullanımı nedeniyle gürültüye yol açan araçları tespit etti. Uygulamalarda teknik inceleme ve sürücü kontrolleri yapıldı, kurallara uymayan araçlar ilgili işlemler için emniyete alındı.

Sonuç ve etkileri:

Yapılan kontrollerde toplam 20 araç trafikten men edildi. Bu tür operasyonların amacı, trafik güvenliğini sağlamak ve kentteki yaşam kalitesini olumsuz etkileyen gürültü kirliliğini azaltmaktır. İlgili birimler denetimlerini sürdürmeyi planlıyor.

HATAY’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA GÜRÜLTÜ ÇIKARACAK ŞEKİLDE ABARTI...

HATAY’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA GÜRÜLTÜ ÇIKARACAK ŞEKİLDE ABARTI EGZOS KULLANAN 20 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kendi bahçesinde budadığı ıhlamurdan düşen kişi hayatını kaybetti
images

Malatya'da şehit olan dört asker son yolculuk için Ankara'ya uğurlandı
images

Ordu'da jandarmadan tarihi eser ve silah parçaları operasyonu
images

Bilecik OSB'de yaşam konteynırı yandı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da şehit olan dört asker son yolculuk için Ankara'ya uğurlandı

Ordu'da jandarmadan tarihi eser ve silah parçaları operasyonu

Kaymakam aile sohbetinde öğrencilerin gelecek hedeflerini dinledi

Bilecik OSB'de yaşam konteynırı yandı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi