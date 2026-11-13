Hatay'da gürültüye yönelik abartı egzoz denetiminde 20 araç trafikten men edildi

Hatay'da gürültü denetimi sonuç verdi

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kent genelinde çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, Ağustos ve Kasım aylarını kapsayan dönemde yoğunlaştırıldı.

Denetim kapsamı:

Ekipler, trafikte abartı egzoz kullanımı nedeniyle gürültüye yol açan araçları tespit etti. Uygulamalarda teknik inceleme ve sürücü kontrolleri yapıldı, kurallara uymayan araçlar ilgili işlemler için emniyete alındı.

Sonuç ve etkileri:

Yapılan kontrollerde toplam 20 araç trafikten men edildi. Bu tür operasyonların amacı, trafik güvenliğini sağlamak ve kentteki yaşam kalitesini olumsuz etkileyen gürültü kirliliğini azaltmaktır. İlgili birimler denetimlerini sürdürmeyi planlıyor.

HATAY’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA GÜRÜLTÜ ÇIKARACAK ŞEKİLDE ABARTI EGZOS KULLANAN 20 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.