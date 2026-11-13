Dolar 50,3626 +0,16%
Euro 55,7338 +0,21%
Bist 11.818,21 +0,06%
Altın Gram 6.310,32 +0,31%
EUR/USD 1,1063 +0,03%
Brent Petrol 96,43 +0,64%
--°

Tavşanlı öğretmenleri akıl ve zekâ oyunlarında yeteneklerini sergiledi

Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 24 Kasım etkinliğinde Mangala ve Reversi turnuvası tamamlandı; öğretmenler strateji ve dikkatle yarıştı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Tavşanlı öğretmenleri akıl ve zekâ oyunlarında yeteneklerini sergiledi

Tavşanlı öğretmenleri akıl ve zekâ oyunlarında yeteneklerini sergiledi

Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Öğretmenler Arası Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası, Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde sona erdi.

turnuva detayları:

Turnuva Mangala ve Reversi olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Karşılaşmalar stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerinin ön plana çıktığı ortamda yapıldı; müsabakalar sırasında öğretmenler yoğun rekabet ve sportmence davranış sergiledi.

ödüller ve dereceye girenler:

Mangala kategorisinde birinciliği Hanımçeşme İlkokulu'ndan Seyit Güneş elde etti. Ikincilik Bil Ortaokulu'ndan Harun Alabacak'ın, üçüncülük Millî Egemenlik İlkokulu'ndan Hasan Ali Yarış'ın, dördüncülük ise Mehmet Tarhan İlkokulu'ndan Ersan Çetin'in oldu.

Reversi kategorisinde birinci Proje Kız İmam Hatip Ortaokulu'ndan Serdar Sekmen oldu. İkinciliği Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi'nden Osman Sait Demiryılmaz, üçüncülüğü Beyköy Şehit Hasan Büber Ortaokulu'ndan Metin Yanık, dördüncülüğü ise Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi'nden İbrahim Demircan aldı.

Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 24 Kasım ruhunu güçlendiren turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm öğretmenleri tebrik ederek, organizasyona ev sahipliği yapan Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi yönetimine teşekkür etti.

AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI

AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

A milli kadın basketbol takımı Letonya'da İsrail ile karşılaşıyor
images

Arda'nın frikik golü dünya medyasında geniş yankı buldu
images

Öğrenciler ÇEDES projesi kapsamında Ramazan Demir ile buluştu
images

Erzurumlu genç sporcu Melisa Ateş'ten pistte bronz madalya

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum şehir hastanesi'nden diyabet farkındalığını artıran ölçüm standı

Lüks hayatla kurdukları ağla 2 milyon dolarlık kripto vurgunu

Kış lastiği telaşı: uzman uyarısı ve sürücü çağrısı

Çarşamba'da ışıklarda alevlenen araç kullanılamaz hale geldi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı