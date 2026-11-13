Tavşanlı öğretmenleri akıl ve zekâ oyunlarında yeteneklerini sergiledi

Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Öğretmenler Arası Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası, Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde sona erdi.

turnuva detayları:

Turnuva Mangala ve Reversi olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Karşılaşmalar stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerinin ön plana çıktığı ortamda yapıldı; müsabakalar sırasında öğretmenler yoğun rekabet ve sportmence davranış sergiledi.

ödüller ve dereceye girenler:

Mangala kategorisinde birinciliği Hanımçeşme İlkokulu'ndan Seyit Güneş elde etti. Ikincilik Bil Ortaokulu'ndan Harun Alabacak'ın, üçüncülük Millî Egemenlik İlkokulu'ndan Hasan Ali Yarış'ın, dördüncülük ise Mehmet Tarhan İlkokulu'ndan Ersan Çetin'in oldu.

Reversi kategorisinde birinci Proje Kız İmam Hatip Ortaokulu'ndan Serdar Sekmen oldu. İkinciliği Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi'nden Osman Sait Demiryılmaz, üçüncülüğü Beyköy Şehit Hasan Büber Ortaokulu'ndan Metin Yanık, dördüncülüğü ise Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi'nden İbrahim Demircan aldı.

Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 24 Kasım ruhunu güçlendiren turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm öğretmenleri tebrik ederek, organizasyona ev sahipliği yapan Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi yönetimine teşekkür etti.

AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI