Dolar 50,3616 +0,16%
Euro 55,7542 +0,25%
Bist 11.779,09 -0,27%
Altın Gram 6.309,55 +0,30%
EUR/USD 1,1066 +0,06%
Brent Petrol 95,86 +0,04%
--°

Gençlere evde iletişim eğitimi: dinle, anla, sev

Bayburt'ta Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunda Müftü Yardımcısı İlim Tatlı, aile içi iletişimde dinleme, anlayış ve sevginin önemini anlattı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Gençlere evde iletişim eğitimi: dinle, anla, sev

Bayburt'ta imam hatip okulunda sohbet

Bayburt Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen buluşmada, Müftü Yardımcısı İlim Tatlı öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi kapsamında gerçekleştirildi ve konuşmanın başlığı 'Evdeki İletişim: Dinle, Anla, Sev' olarak belirlendi.

Sohbetin odağı:

Programda aile içi iletişimin sağlıklı yürütülmesinde dinlemenin, karşılıklı anlayışın ve sevginin rolü öne çıkarıldı. Tatlı, aile fertlerinin birbirlerini anlamaya çalışmasının ve duygu ile düşüncelerini açıkça ifade etmesinin iletişimi güçlendirdiğini vurguladı.

Öğrencilere verilen tavsiyeler:

Tatlı, ailenin insan hayatındaki en büyük değer olduğunu hatırlatarak öğrencilere pratik önerilerde bulundu. Öğrencilere öfke anında sakin kalmaları, aile bireyleriyle iletişimde kırıcı ifadelerden kaçınmaları ve sorunları karşılıklı anlayışla çözmeleri yönünde nasihatler verildi. Konuşma, dinleme ve empatiye dayalı davranışların ev ortamında güven ve saygıyı pekiştireceği mesajıyla sona erdi.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE AİLE İÇİ İLETİŞİM ANLATILDI

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE AİLE İÇİ İLETİŞİM ANLATILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaymakam aile sohbetinde öğrencilerin gelecek hedeflerini dinledi
images

Huzurevinde yeni bir başlangıç: 76 ve 71 yaşında nişanlandılar
images

Antalya-Alanya otoyolu tamamlandığında yolculuk 35-40 dakikaya inecek
images

yenibaraj’da saha incelemesi yapan başkan vekili akkan muhtar ve esnafla bir ara...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da şehit olan dört asker son yolculuk için Ankara'ya uğurlandı

Ordu'da jandarmadan tarihi eser ve silah parçaları operasyonu

Kaymakam aile sohbetinde öğrencilerin gelecek hedeflerini dinledi

Bilecik OSB'de yaşam konteynırı yandı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi