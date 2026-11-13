Gençlere evde iletişim eğitimi: dinle, anla, sev

Bayburt'ta imam hatip okulunda sohbet

Bayburt Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen buluşmada, Müftü Yardımcısı İlim Tatlı öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi kapsamında gerçekleştirildi ve konuşmanın başlığı 'Evdeki İletişim: Dinle, Anla, Sev' olarak belirlendi.

Sohbetin odağı:

Programda aile içi iletişimin sağlıklı yürütülmesinde dinlemenin, karşılıklı anlayışın ve sevginin rolü öne çıkarıldı. Tatlı, aile fertlerinin birbirlerini anlamaya çalışmasının ve duygu ile düşüncelerini açıkça ifade etmesinin iletişimi güçlendirdiğini vurguladı.

Öğrencilere verilen tavsiyeler:

Tatlı, ailenin insan hayatındaki en büyük değer olduğunu hatırlatarak öğrencilere pratik önerilerde bulundu. Öğrencilere öfke anında sakin kalmaları, aile bireyleriyle iletişimde kırıcı ifadelerden kaçınmaları ve sorunları karşılıklı anlayışla çözmeleri yönünde nasihatler verildi. Konuşma, dinleme ve empatiye dayalı davranışların ev ortamında güven ve saygıyı pekiştireceği mesajıyla sona erdi.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE AİLE İÇİ İLETİŞİM ANLATILDI