Lodos Bahçelievler’de kökünden söktüğü ağacı kamyonetin üzerine devirdi, sürücü mucize eseri sağ kurtuldu

Bahçelievler'de kamyonetin üzerine ağaç devrildi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde sabah saat 07.30 sıralarında etkili olan şiddetli lodos sonucu kökünden sökülen bir ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda biri sürücüsünün içinde bulunduğu kamyonet ile birlikte toplam 3 araç zarar gördü.

sürücünün anlattıkları:

Otomobiline binerek işe gitmeye hazırlanan Yüksel Özden, aracını çalıştırdığı anda yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle aktardı: Sabah saat 07.30 sıralarında işe gidecektim. Aracımı çalıştırdığım anda birden şiddetli bir çatırtı sesi duydum. Ağacın sağa sola sallandığını fark ettim ve bir anda aracın üzerine devrildi. Ne olduğunu anlayamadım, adeta ölümden döndüm. Özden olaydan yara almadan kurtuldu.

müdahale ve hasar tespiti:

Özden'in ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı araçların üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından ağaç araçların üzerinden kaldırıldı. Olayda yaralanma olmadığı bildirildi; ancak Özden'in kamyoneti ile park halindeki diğer iki araçta maddi hasar meydana geldi.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE ŞİDDETLİ LODOS NEDENİYLE DEVRİLEN AĞAÇ, BİRİ SÜRÜCÜSÜNÜN İÇİNDE BULUNDUĞU KAMYONET OLMAK ÜZERE PARK HALİNDEKİ 3 ARACA ZARAR VERDİ. KAMYONET SÜRÜCÜSÜ OLAYDAN YARA ALMADAN KURTULDU.