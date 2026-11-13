Meslek lisesi öğrencileri sanayiyle buluştu: cam ambalaj sektörüyle kariyer köprüsü

Programın ayrıntıları:

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ev sahipliğinde düzenlenen söyleşi, Kütahya OSB Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Sektör temsilcileri olarak GCA Cam Ambalajtan İnsan Kaynakları Yöneticisi Abdurrahman Sicimoğlu ve Mekanik Bakım Teknisyeni Levent Kılıç öğrencilere deneyimlerini aktardı.

Sektör ve kariyer fırsatları:

Söyleşide cam ambalaj sektörünün üretim süreçleri, teknik bakım faaliyetleri ile insan kaynakları süreçleri ele alındı. Katılımcılar, sektördeki kariyer yolları ve nitelikli iş gücünden beklentiler hakkında bilgi aldı. Üretim ve teknik uzmanlık gerektiren çalışma alanları ile işe alım süreçleri detaylandırıldı.

Konuşmalarda, mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra iletişim, ekip çalışması ve sürekli öğrenme gibi yetkinliklerin iş hayatındaki önemi vurgulandı. Öğrenciler interaktif oturumlarda merak ettikleri soruları sektör temsilcilerine yönelterek uygulamaya dönük bilgi edinme fırsatı buldu.

Eğitim-sanayi iş birliğinin hedefleri:

Kütahya OSB Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin öğrencilerin mesleki farkındalığını artırdığını ve teorik bilgilerin sektör deneyimiyle pekişmesine katkı sağladığını belirtti. Yetkililer, eğitim ile sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmeye ve gençlerin mesleki gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

KÜTAHYA’DA MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU